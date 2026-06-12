De Europa a México: historias de extranjeros que han dejado atrás sus vidas en Europa

Alessandro Giorgi, un suizo-italiano, ha vivido en Monterrey durante 10 años. Fue atraído por la ciudad después de visitarla en su juventud. La carne asada, una tradición en Monterrey, es uno de sus recuerdos más queridos.

Un australiano, una inglesa y un suizo-italiano han dejado atrás sus vidas en Europa para establecerse en ciudades mexicanas. A pesar de sus orígenes diferentes, comparten un objetivo común: hacer de México su hogar.

Alessandro Giorgi, un suizo-italiano, ha vivido en Monterrey durante 10 años. Fue atraído por la ciudad después de visitarla en su juventud. La carne asada, una tradición en Monterrey, es uno de sus recuerdos más queridos.

'Es toda la experiencia que lleva el hacer carne, el asar la carne, el no meterte con el parrillero porque se enoja, pero al mismo tiempo ayudar, llevar algo, llevar las cervezas', explica Alessandro. La ciudad ha mejorado mucho en infraestructura, según Alessandro. Ahora se puede caminar a algunos lugares, cuando antes era imposible por los caminos enfocados al automóvil y por el calor sofocante de la ciudad.

Alessandro piensa que la imagen de México hacia el exterior suele ser la de un país inseguro.

'Pues tristemente las noticias de México que llegan al extranjero casi siempre son las mismas: inseguridad, matanzas, hasta en lugares que no tienen nada que ver con Monterrey. La gente de mi casa me pregunta: '¿Oye, todo bien?

' Todo bien. Yo creo más bien la percepción es de inseguridad y yo siempre intento ver que la calidad de vida de Monterrey es muy alta', declara. La historia de Alessandro es solo una de las muchas historias de personas que han dejado atrás sus vidas en Europa para establecerse en ciudades mexicanas. La Ciudad de México y Guadalajara son algunas de las ciudades que han atraído a extranjeros.

A pesar de las diferencias, comparten un objetivo común: hacer de México su hogar





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