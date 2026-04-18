De dormir en la calle a vivir dignamente: La historia de éxito de Mónica, inmigrante colombiana en España

Mónica, una antioqueña que emigró a España, relata su inspirador viaje desde la indigencia hasta una vida próspera gracias a la honestidad y el trabajo duro en el sector de la limpieza, ganándose la confianza de sus clientes hasta el punto de recibir las llaves de sus hogares.

Mónica, una inmigrante colombiana originaria de Antioquia, ha forjado un camino de éxito en España , principalmente en el sector de la limpieza. Su secreto, según ella misma, reside en un valor inquebrantable: la honestidad. Esta virtud le ha permitido ganarse la profunda confianza de sus clientes, quienes llegan a confiarle las llaves de sus hogares. Sin embargo, su trayectoria hasta alcanzar esta estabilidad ha estado marcada por considerables dificultades.

En una reveladora conversación con el creador de contenido Andrés Pérez, conocido en redes como @elandrevlog, Mónica relató los momentos más duros de sus inicios. Llegó a enfrentar la cruda realidad de dormir en la calle durante tres noches, incapaz de cubrir el costo de una vivienda con su escaso sueldo semanal de apenas 90 euros. Hoy, la situación de Mónica es radicalmente diferente. Ha logrado asegurar mejores condiciones laborales, obteniendo una remuneración más sustanciosa y ahora reside cómodamente en un piso de tres habitaciones junto a sus hijas. La jornada laboral de Mónica en Palma de Mallorca comienza puntualmente los lunes a las 7:30 de la mañana. Su primer encargo del día es la limpieza de una peluquería. Allí, sus tareas son detalladas: doblar toallas, organizar implementos, limpiar cristales y espejos, lavar el baño y fregar el suelo. Tras finalizar en la peluquería, su siguiente destino es la residencia de unos clientes alemanes. Mónica explica que esta familia, que viaja con frecuencia y solo reside en España por temporadas, le confía el mantenimiento integral de su hogar durante todo el año. Para la realización de sus labores, Mónica utiliza un atuendo funcional: pantalones cortos en los meses de verano y pantalones largos en invierno, complementados con una camisa cómoda. Un detalle particular de su forma de trabajar es que suele ir descalza, una costumbre adoptada porque, según comenta, a la mayoría de sus clientes alemanes no les agrada la idea de que se transite con calzado dentro de sus casas. Por este servicio, Mónica recibe un pago de 20 euros, dedicando una hora y media a la tarea. Ella recuerda con especial emotividad que la limpieza de esta casa alemana fue su primer empleo en España y que esos primeros 20 euros fueron vitales en un momento en que apenas tenía para comprar agua. La historia de Mónica es un testimonio de resiliencia. La superación de las adversidades, como el episodio de dormir a la intemperie durante tres días, es una prueba de su fortaleza. En aquel entonces, sus ingresos, provenientes de la limpieza de la peluquería, algunas oficinas y una casa, sumaban alrededor de 90 euros semanales, insuficientes para afrontar los gastos de alojamiento. La luz al final del túnel llegó de la mano de una amiga venezolana. Al enterarse de su precaria situación, esta amiga tomó la iniciativa de mudarse con su pareja, dejando así un espacio donde Mónica pudiera vivir. Además, le brindó apoyo financiero cubriendo el alquiler mientras Mónica lograba estabilizarse y le facilitó la consecución de más oportunidades de trabajo. Gracias a este impulso, Mónica pudo salir adelante y construir la vida que tiene hoy. Actualmente, su tarifa horaria se sitúa en un promedio de 13 euros. En un día considerado no tan productivo, donde realiza cuatro horas de trabajo, Mónica puede ganar alrededor de 74 euros. Sin embargo, en jornadas más extensas, como cuando trabaja 10 horas, sus ingresos ascienden a aproximadamente 130 euros. A pesar de que la distancia de su tierra natal, Colombia, le genera nostalgia, Mónica valora enormemente la seguridad y la tranquilidad que España le ofrece, un valor que por el momento no está dispuesta a sacrificar. Ella describe su situación actual con satisfacción: Yo vivo muy bien. Esta afirmación se sustenta en la alta calidad de vida que disfruta, evidenciada por su independencia económica y su cómodo estilo de vida. Reside sola en un piso de alquiler de 750 euros mensuales, que cuenta con tres habitaciones, cada una para sus hijas, un amplio salón, cocina, baño, área de lavandería y un corredor, un hogar espacioso y confortable para ella y su familia





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inmigración España Limpieza Superación Honestidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Papa León XIV visitará España en junio con eventos masivos en Madrid y CanariasEl Papa León XIV presidirá una vigilia con jóvenes en Madrid y la misa del Corpus en Cibeles, además de visitar la Sagrada Familia en Barcelona y dos eventos en Canarias. El himno oficial de la visita ya ha sido lanzado. La visita tendrá un costo de más de 15 millones de euros y se advierte sobre el ascenso de la ultraderecha.

Read more »

Makro acelera su crecimiento en España con ventas récord y plan de expansión hasta 2030Makro España cierra un ejercicio fiscal con un crecimiento del 8% en ventas hasta 1.875 millones de euros y un beneficio disparado un 78%. La compañía presenta un ambicioso plan de expansión para alcanzar los 3.000 millones de euros en ventas para 2030, incluyendo la apertura de nuevas tiendas y el fortalecimiento de sus canales de distribución.

Read more »

España impulsa la IA como motor de transformación e inversión sostenibleLa principal cita sobre Inteligencia Artificial en España reúne a líderes empresariales y representantes institucionales para debatir cómo convertir la inversión en IA en valor tangible y sostenible. El evento destaca el potencial transformador de la IA en la economía, la industria y la sociedad, y la importancia de la colaboración público-privada para acelerar su adopción.

Read more »

La inversión extranjera: una ventaja competitiva que España no puede dar por sentadaEspaña ha demostrado en los últimos años una notable capacidad para atraer inversión extranjera directa (IED). Sin embargo, en un entorno internacional cada vez más...

Read more »

España aprueba un plan estatal de vivienda con 7.000 millones de euros hasta 2030El Gobierno español destinará 7.000 millones de euros hasta 2030 para un nuevo Plan Estatal de Vivienda. El plan se centrará en la construcción de vivienda social y asequible, la rehabilitación de edificios y ayudas a propietarios que cedan sus inmuebles al alquiler asequible. Se contemplan subvenciones de hasta 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías y de hasta 85.000 euros para la construcción de vivienda pública en municipios pequeños.

Read more »

Jaime Malet, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España hasta 2029Graduado en Periodismo. Casi una década especializado en información Laboral, Pensiones y Seguridad Social. Cosecha del 94', el veneno del fútbol corre por mis venas. Disfrutando, entre ministerios económicos y, todavía, el terreno de juego. «El PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida».

Read more »