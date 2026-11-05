Dcoop y Acesur cierran la compra de Deoleo por más de 500 millones

La alianza entre Dcoop y Acesur compra el 90% de Deoleo a los fondos CVC y Alchemy, superando a Coricelli y Migasa en una operación superior a los 500 millones de euros.

La cooperativa andaluza Dcoop y la sociedad de accionistas privados Acesur han formalizado conjuntamente la adquisición del control mayoritario de Deoleo, el mayor productor y comercializador mundial de aceite de oliva. Esta transacción estratégica se ha cerrado mediante la firma de contratos este miércoles, superando la oferta rival presentada por Coricelli junto a Migasa. El valor estimado de esta operación económica se sitúa en una cifra superior a los 500 millones de euros, consolidando un nuevo modelo de propiedad para la empresa con sede en Sevilla.

Aquisición de participaciones mayoritarias

La entidad resultante de la alianza entre Dcoop y Acesur adquiere la totalidad de la participación que anteriormente sumaban los fondos de inversión CVC y Alchemy. Específicamente, CVC poseía el 50% de las acciones mientras que Alchemy controlaba el 40%, elevando el paquete vendido al 90% del capital total. Esta adquisición permite que el control estratégico de Deoleo pase definitivamente a manos de actores andaluces, asegurando que las decisiones de la primera comercializadora de aceite del mundo se tomen desde territorio español.

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Estrategia para evitar vetos regulatorios

La formación de este bloque conjunto no fue casual, sino una medida estratégica para evitar obstáculos regulatorios que hubieran afectado a cada compañía por separado. Dcoop necesitaba expandirse internacionalmente, especialmente en Estados Unidos, sin incurrir en problemas de competencia con sus marcas locales. Por su parte, Acesur buscaba fortalecer su posición nacional sin generar monopolios en el mercado español, donde marcas como Coosur y La Española coexistían con Carbonell y Koipe de Deoleo. Esta alianza permitió presentar una propuesta que los fondos aceptaron como viable y segura.

La oferta rival de Coricelli y Migasa

La principal competencia en esta puja por Deoleo provenía de la alianza entre Coricelli y Migasa. Coricelli, que registró una facturación de 1.000 millones de euros en 2025, presentaba una oferta con sede en Sevilla, pero enfrentaba el obstáculo de la 'españolidad' ante un posible veto del gobierno de España. A pesar de que la oferta de Coricelli parecía sólida, la propuesta conjunta de Dcoop y Acesur resolvió mejor los riesgos de veto y competencia, presentando una estructura de oferta más atractiva para los vendedores.

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Impacto financiero y mercado americano

El interés de los compradores se vio potenciado por el rendimiento financiero de Deoleo en el primer semestre del año, donde la compañía multiplicó por once su beneficio neto hasta alcanzar los 19,41 millones de euros. Esta mejora en los resultados elevó la valoración de la empresa durante la puja. Además, la estructura de la venta permitió a Dcoop acceder a marcas clave en el mercado americano, como Bertolli, mientras manejaba la presencia local de Pompeian, lo que facilitó la aprobación de las autoridades antimonopolio.

Consecuencias para el sector olivarero

La operación marca un punto de inflexión para el sector olivarero nacional, evitando que la empresa matriz del conglomerado de la familia Cortina, con domicilio en Sevilla desde 2015, salga del control español. Aunque no se ha desvelado el importe exacto de la venta, las informaciones publicadas sitúan la operación en más de 500 millones de euros. Esta concentración bajo control nacional podría implicar ajustes futuros en la distribución de marcas en exportación y decisiones sobre desinversiones por motivos de competencia.