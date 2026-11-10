David Walliams niega las acusaciones de grooming y conducta sexual inapropiada

David Walliams niega las acusaciones de presunto grooming y conducta sexual inapropiada en una investigación de The Guardian e ITV News.

El comediante y autor de libros infantiles británico David Walliams fue identificado por dos medios del Reino Unido como la celebridad anónima que intentó impedir que la prensa publicara denuncias en su contra. Las acusaciones incluyen presuntas maniobras de grooming (ciberengaño pederasta) y conducta sexual inapropiada hacia algunas de sus jóvenes seguidoras.

La investigación conjunta de The Guardian e ITV News fue publicada un martes y señala a Walliams por presuntamente aprovecharse de mujeres jóvenes con fines sexuales. Llega una semana después de que un juez del Tribunal Superior (High Court) rechazara su solicitud de una orden judicial para impedir la publicación de estas acusaciones.

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La solicitud se basaba en el argumento de que existía el riesgo de que Walliams pudiera quitarse la vida.

Qué revela la investigación sobre David Walliams

The Guardian e ITV News indican que la investigación recoge varios testimonios directos de mujeres jóvenes. Según estas mujeres, David Walliams se valió de su fama para abusar sexualmente de ellas cuando eran adolescentes o tenían poco más de 20 años.

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Una de las mujeres acusa a Walliams de agresión sexual y grooming, y relata que él la contactó a través de MySpace cuando ella tenía 15 años. Intercambiaron correos electrónicos, en ocasiones usando la dirección de correo escolar de ella, antes de encontrarse en persona.

Esa mujer afirma que Walliams la besó, la invitó a su casa e inició un contacto sexual. Según su relato, ella se apartó y él accedió a detenerse.

Testimonios de mujeres y la versión de los abogados

Los abogados de Walliams niegan ante The Guardian e ITV News que se produjera cualquier tipo de grooming o contacto sexual con esa mujer. Otra mujer relató a ambos medios que Walliams se puso en contacto con ella en enero de 2004, cuando tenía 15 años.

Según su testimonio, ella había conocido a Walliams en un evento para seguidores y le entregó copias impresas de guiones cómicos que había escrito, junto con una carta de presentación con sus datos de contacto. Para cuando ella tenía 17 años, ya mantenían relaciones sexuales.

Esa mujer afirmó que, aunque fueron consentidas, sintió que Walliams fue muy insistente. También dijo, en esencia, que se sintió como una prostituta.

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Los abogados de Walliams sostienen que fue la mujer quien contactó primero y que él creía que ella tenía 18 años en el momento del supuesto encuentro. Según The Guardian, la mayoría de las mujeres aseguran que eran mayores de edad, es decir, más de 18 años, cuando presuntamente mantuvieron interacciones con Walliams.

Declaración de David Walliams ante ambos medios

David Walliams negó haber actuado de forma indebida en una declaración enviada a The Guardian e ITV News. El comediante afirmó que no es un depredador sexual y que no ha infringido la ley.

En su carta, Walliams reconoció que, al mirar atrás, se comportó en ocasiones de manera desconsiderada con personas con las que mantuvo relaciones sexuales esporádicas. Admitió que no siempre tuvo en cuenta como debía los sentimientos de los demás y dijo que se arrepiente de ello.

Walliams escribió que existe un desequilibrio de poder cuando una de las partes es famosa, pero que abusar de ese poder es algo totalmente distinto, y afirmó que jamás lo hizo. También expresó sentirse devastado por que algunas de las mujeres que conoció entre 10 y 20 años atrás expresen ahora dolor o enfado hacia él.

CNN se ha puesto en contacto con los abogados y representantes de Walliams para solicitar sus comentarios. Quien atraviese dificultades relacionadas con pensamientos suicidas puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988 en Estados Unidos, y las víctimas de agresión sexual pueden llamar al 1-800-656-4673 en ese país.