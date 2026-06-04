David Sánchez niega influir en cambio de nombre y contrataciones de la Oficina de Artes Escénicas en Badajoz

El hermano del presidente del Gobierno declara ante la Audiencia Provincial de Badajoz que no intervino en la renombración del puesto ni en la contratación de su amigo, mientras el juicio sigue sin que la Fiscalía encuentre delito.

David Sánchez , conocido artísticamente como Daviz Azagra, ha salido a declarar en el proceso judicial que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde es el principal imputado junto a diez personas más, entre ellas el ex presidente de la Diputación y exlíder de los socialistas extremeños.

En su breve intervención, que duró poco más de diez minutos, el hermano del presidente del Gobierno negó haber ejercido cualquier influencia en el cambio de denominación del puesto que ocupaba, de "coordinador de actividades de los conservatorios" a "jefe de la Oficina de Artes Escénicas", ni en la posterior contratación de su amigo. Sánchez explicó que la Oficina de Artes Escénicas nunca fue un despacho con ventanilla ni un edificio físico, sino un conjunto de espacios comunes y oficinas habilitadas dentro de los servicios centrales de la Diputación, situados en la Plaza de España de Badajoz.

Según sus palabras, cuando ingresó en 2017 se le asignó un despacho en el conservatorio, que durante la pandemia fue utilizado para diversas actividades; al regresar de una excedencia, ese mismo despacho ya estaba ocupado por una compañera y, desde entonces, ha trabajado en diferentes áreas comunes sin una sede fija. Asimismo, admitió que, al conocer el cambio de denominación del puesto, ya había ocurrido y que durante su gestión se produjo un aumento del volumen de subvenciones y una expansión geográfica de los proyectos, respondiendo afirmativamente a la pregunta de su abogado sobre dicho incremento.





El proceso judicial se originó a raíz de las acusaciones populares presentadas por un frente ultra, que solicitan tres años de prisión para excluir del procedimiento la parte relativa a la supuesta contratación irregular de Carrero. La Fiscalía, sin embargo, ha decidido no formular delito por falta de pruebas suficientes.

En el juicio también compareció el exlíder del PSOE extremeño, quien ha negado rotundamente haber intervenido en la creación de la plaza ni haber decidido quién la ocuparía, advirtiendo que cualquier decisión en ese sentido habría constituido prevaricación. Según su testimonio, la plaza surgió en una reunión preparatoria de los presupuestos de la Diputación de Badajoz de 2017, celebrada en octubre de 2016, donde se contempló la necesidad de crear varios puestos directivos para atender demandas institucionales, sin que en ningún momento se pensara en una persona concreta.





Las declaraciones de David Sánchez han generado una nueva ola de críticas, especialmente por parte de la única aspirante a la plaza que se ha presentado como voz crítica del proceso, mientras que el resto de testigos han respaldado la versión del acusado. Gallardo, otro de los imputados, ha reiterado que en el momento de gestarse la plaza no existía una relación estrecha con Pedro Sánchez, quien entonces era un rival político en las primarias del PSOE de 2017.

"Ni siquiera era consciente de que tuviera hermanos", afirmó Gallardo, subrayando la falta de vínculos personales que pudieran haber motivado la designación de Sánchez. La audiencia provincial seguirá analizando las pruebas y testimonios para determinar si se configuró alguna irregularidad administrativa o si, como sostiene la Fiscalía, no hay méritos para considerar delito





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