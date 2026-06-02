El experto en inteligencia artificial David Lahoz advierte que la implementación de IA en marketing y marcas no simplifica automáticamente el trabajo, sino que puede aumentar la complejidad operativa, la dependencia tecnológica y los riesgos legales, comparando el fenómeno con la revolución de la publicidad programática.

El experto en inteligencia artificial David Lahoz utilizó su intervención en un evento para rebatir la creencia extendida de que la IA hará de forma automática el trabajo de las marcas y los departamentos de marketing más sencillo.

De entrada, señaló que esa misma mañana Google había anunciado nuevas funcionalidades en su buscador, una muestra clara, a su juicio, del ritmo frenético al que se mueve este sector.

"Es muy estresante estar al día", admitió Lahoz. trazó un paralelismo con lo ocurrido cuando llegó la publicidad programática a principios de los años 2000, época en la que se vendía la promesa de una automatización total y sin fricciones. La realidad, recordó, fue bien distinta: aquella transformación trajo consigo mayor complejidad operativa, una fuerte dependencia de la tecnología y una concentración del poder en unas pocas plataformas. La IA, advirtió, podría seguir ese mismo camino.

A lo largo de su ponencia, el experto desglosó varios frentes de riesgo. En primer lugar, la necesidad de contar con datos de calidad suficiente; los modelos generativos presentan sesgos y alucinaciones que pueden generar resultados erróneos.

Además, existe exposición legal al delegar decisiones en sistemas automatizados, citó ejemplos recientes de empresas que han tenido responder ante la justicia por errores de sus chatbots. También llamó la atención sobre los riesgos en materia de propiedad intelectual, protección de datos y condiciones de uso de estas herramientas.

"La reputación se construye dedicando mucho tiempo y dinero, pero se pierde muy rápido", subrayó. Su mensaje fue claro: la implementación de IA requiere una estrategia cuidadosa, supervisión humana y una comprensión profunda de los riesgos operativos, legales y éticos, en lugar de depositar una confianza ciega en la automatización total





Mknews_es / 🏆 36. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Artificial Marketing Riesgos Automatización Publicidad Programática Sesgos Alucinaciones IA Protección De Datos Propiedad Intelectual

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El tribunal del juicio a David Sánchez decide sobre las nulidades planteadas por las defensasSiga la actualidad jurídica en España.

Read more »

La Audiencia de Badajoz decide si el juicio contra David Sánchez sigue adelante tras pedir su defensa la nulidadEl hermano del presidente del gobierno David Sánchez en el centro; el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Garrido, y Elisa Moriano Morales al inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Read more »

El periodista David Vigario revela el calvario de la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez: 'Es posible que Hacienda también le acosara'La reciente información que ha salido a la luz sobre el acoso que ha recibido la jueza que ha sentado en el banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, la ha publicado el periodista de 'El Mundo' David Vigario. En 'Espejo Público' hablamos con él para conocer todos los detalles.

Read more »

Al banquillo por un chascarrillo: el debate sobre el nombramiento del músico David SánchezEl caso de David Sánchez Pérez-Castejón, un músico formado en San Petersburgo y presidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta, ha sacado a la luz una serie de irregularidades. Se acusa al artista de apellidarse con una combinación de apellidos que lo vincula a la familia política y de participar en procesos de contratación cuestionables en la Diputación de Badajoz. El juicio destaca la posible implicación de nepotismo y tráfico de influencias, poniendo en riesgo la carrera del músico y la confianza pública.

Read more »