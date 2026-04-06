David de Miranda y Juan Pedro Domecq, triunfadores en los XX Premios Taurinos 'Pepe Luis Vázquez'

La Fundación Caja Rural del Sur celebró la entrega de los XX Premios Taurinos 'Pepe Luis Vázquez', reconociendo a David de Miranda como mejor torero, Juan Pedro Domecq como mejor ganadero y a Juan del Val con el Trofeo José Luis García-Palacios.

El salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur se convirtió este lunes en una extensión del ambiente vivido el Domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Sevilla al acoger la entrega de los XX Premios Taurinos 'Pepe Luis Vázquez', que otorga anualmente esta entidad. En esta edición, el diestro David de Miranda fue galardonado como el mejor torero de la temporada 2025, un reconocimiento a su destacada actuación en la plaza.

Paralelamente, Juan Pedro Domecq fue premiado en la categoría de mejor ganadería, consolidando su importante contribución al mundo del toreo. El evento también honró al escritor Juan del Val, quien recibió el VII Trofeo José Luis García-Palacios por su destacada personalidad en 2025 dentro del ámbito taurino, un reconocimiento a su defensa y pasión por la fiesta.\La ceremonia, amenizada por la banda del maestro Tejera, contó con la intervención del presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez. En su discurso, García-Palacios resaltó la excelencia que se busca en cada decisión del jurado, combinando elementos objetivos y subjetivos. Destacó la modestia de David de Miranda y su capacidad de transmitir emociones en la plaza, recordando su actuación en el Domingo de Resurrección y su perseverancia a lo largo de diez años difíciles. Además, elogió a Juan Pedro Domecq, representante de una destacada estirpe ganadera, por las emociones que provocó con su ganadería en la Maestranza. García-Palacios también valoró el Trofeo José Luis García-Palacios y la importancia de reconocer a figuras como Juan del Val, quien defiende la fiesta con firmeza. El presidente extendió su agradecimiento a Ramón Valencia y deseó éxito a los actuales empresarios de la plaza de toros de Sevilla, José María Garzón y su esposa Natalia, destacando la renovación que han impulsado.\En sus intervenciones, los galardonados expresaron su gratitud y emoción. David de Miranda, conocido por su desempeño en el ruedo, manifestó su alegría por recibir el premio al mejor torero, anhelando continuar cosechando éxitos. Juan Pedro Domecq agradeció a Caja Rural del Sur por su apoyo constante durante veinte años y destacó el significado de triunfar en Sevilla, considerando esta temporada como la mejor de su vida. El ganadero resaltó la importancia de la humildad y la paciencia en su trabajo, dedicando el premio a su equipo y a los valores de honestidad. Juan del Val, por su parte, bromeó sobre el peso del premio, reconociendo su amor por el mundo taurino y su conexión con Sevilla, donde ambienta sus historias. La entrega de premios culminó con el reconocimiento a la trayectoria y dedicación de los homenajeados, celebrando así la pasión y el arte del toreo





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