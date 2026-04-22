David de Miranda Triunfa en la Maestranza con un Espectáculo Inolvidable

David de Miranda protagonizó una tarde memorable en la Maestranza de Sevilla, cortando tres orejas y saliendo a hombros por la Puerta del Príncipe gracias a su conexión con un toro excepcional de El Parralejo y a su toreo de quietud, temple y buen gusto. La plaza vibró con la actuación del torero onubense.

La Maestranza ha sido testigo de una tarde de toros memorable, gracias a ejemplares de El Parralejo , presentados con nobleza, demostrando bravura en el caballo en tres de ellos y exhibiendo una clase excepcional en la muleta.

El torero David de Miranda, en un estado de gracia y con el cariño del público de esta plaza, ofreció una actuación completa, caracterizada por la quietud, el temple, la conexión con el toro y el buen gusto. Obtuvo tres orejas y, merecidamente, fue sacado en hombros por la Puerta del Príncipe, repitiendo el honor que ya recibió en la feria sevillana del año pasado con toros de la misma ganadería.

Un toro excepcional llamado Secretario, de pelaje negro y 562 kilos de peso, fue fundamental en este triunfo. Miranda lo recibió con verónicas y ceñidos delantales, mientras que el animal demostraba su poder derribando al caballo y embistiendo con brío. En el tercio de banderillas, cumplió con calidad, prontitud y clase. La faena con la muleta comenzó con una rodilla en tierra, un trincherazo y un muletazo largo, preludio de un entendimiento artístico y vibrante entre torero y toro.

Planteó la faena con sinceridad, con secuencias cortas pero profundas y llenas de sentimiento. Los naturales con la muleta arrastrada fueron desbordantes de belleza, y uno de ellos, sobrenatural, un prodigio de templanza. La plaza vibró como en las tardes inolvidables, consciente de presenciar un momento único, el toreo auténtico, entre un torero heroico y un toro bravo. Hubo cambios de manos, naturales a pies juntos y una estocada hasta la empuñadura que culminó la obra.

El toro murió en los medios, ofreciendo un espectáculo bellísimo e infrecuente, mereciendo la vuelta al ruedo. Miranda paseó las dos orejas, aunque muchos pidieron también el rabo. El sexto toro fue manso en el caballo y noble, con calidad en el tercio final, pero le costó a Miranda alcanzar el nivel deseado. Hubo muletazos largos, pero acelerados y superficiales.

Comenzó con ceñidos estatuarios y terminó con mondeñinas ajustadas, lo que, junto a una estocada desprendida, le valió el pase al desván. El quinto toro, de Emilio de Justo, se apagó rápidamente y mostró un comportamiento insípido. El primero, encastado y exigente, impuso respeto y desbordó a Urdiales, quien, a pesar de ello, mostró destellos de su arte. El cuarto fue templado y bondadoso, con pinceladas artísticas pero sin pasión.

El tercero, también manso, permitió a Miranda deslumbrar con un quite por gaoneras y a Chacón saludar tras un par de banderillas extraordinarias, aunque duró poco. En definitiva, el mejor lote fue para Miranda, quien mira al futuro con esperanza, mientras que el peor fue para el torero extremeño





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