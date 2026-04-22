David de Miranda Triunfa en la Feria de Abril con una Actuación Magistral

El torero David de Miranda se alza como el gran triunfador de la duodécima corrida de abono de la Feria de Abril de la Real Maestranza de Sevilla, con una actuación memorable frente al toro del Parralejo, recibiendo dos orejas y el rabo. La corrida también contó con las actuaciones de Diego Urdiales y Emilio de Justo.

La Feria de Abril de la Real Maestranza de Sevilla, en su duodécima corrida de abono celebrada el miércoles 22 de abril de 2026, fue testigo de una actuación sobresaliente de David de Miranda, quien demostró un dominio excepcional frente al tercer toro del prestigioso hierro del Parralejo.

Este toro, considerado el mejor de la feria, fue galardonado con una vuelta al ruedo en el arrastre, un reconocimiento a su bravura y nobleza. La faena de Miranda, ejecutada con una técnica depurada y una conexión palpable con el animal, dejó al público extasiado, clamando por dos orejas y, en un gesto de admiración aún mayor, solicitando el rabo del torero.

El torero de Trigueros, David de Miranda, escuchó una ovación atronadora proveniente de Huelva antes de enfrentarse al imponente Secretario, un cuatreño de 562 kilos que se reveló como un adversario de ley, exigiendo al torero un sometimiento extremo y una valentía inquebrantable. La corrida, en su conjunto, presentó toros de casta áspera y exigente, que pusieron a prueba la pericia y el temple de los matadores.

Diego Urdiales, vestido de nazareno y oro, tuvo dificultades con el toro del Parralejo, enfrentando una embestida potente y tralla por el derecho, pero también mostrando bravura por el izquierdo, donde ejecutó varios naturales de gran calidad. El toro, de apostar, fue arrastrado con ovaciones tras el quinto lance del matador y el posterior descabello.

La actuación de Emilio de Justo se caracterizó por una elegante media en el saludo, bordando chicuelinas que barrían la arena, y una larga a una mano que evidenció su dominio técnico. Sin embargo, tuvo problemas con el toro Chismoso, un animal de carácter fuerte con el que no pudo lucirse en su turno de quites.

La feria se ha consolidado como una celebración de las largas, con pitones que rozaban la taleguilla en las ceñidísimas gaoneras de Miranda, culminando con un tomista broche mientras el torero mantenía la mirada fija en el rostro del toro. Antonio Chacón, por su parte, se mostró valiente, dejándose ver y desmonterándose en un lance arriesgado.

La opinión del público fue diversa, con algunos, como el vecino del narrador, expresando su preferencia por las trincheras largas, siguiendo el consejo de los antiguos de dejar que el toro vaya largo antes de atarlo en corto. Tonelero, obedeciendo a media altura, sonó la música con un pase de pecho a la hombrera contraria, mostrando una pausa necesaria entre natural y natural.

Cambió a la otra mano, aprovechando que el toro perdía fuelle, y con listeza se preparó para la estocada. Finalizó con unos naturales a pies juntos, ejecutados con verticalidad y medida, rematando con una estocada arriba pero traserita. La tarde se coronó con la actuación de David de Miranda, quien, con su arte y valentía, conquistó al público y se alzó como el gran triunfador de la jornada.

La maestranza se rindió ante su toreo, reconociendo su grandísimo desempeño con una merecida ovación y la petición unánime del rabo. La corrida, en definitiva, fue un espectáculo vibrante y emocionante, que reafirmó la grandeza de la Feria de Abril y el arte del toreo





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feria De Abril Real Maestranza De Sevilla David De Miranda Diego Urdiales Emilio De Justo Toros Del Parralejo Torero Corrida De Toros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morante, herido por el cuarto toro de este lunes en la Feria de AbrilEl diestro

Read more »

Sevilla despliega la luz y la seguridad para el inicio de su Feria de Abril 2026Con el encendido de 280.000 bombillas y un dispositivo de seguridad integral, Sevilla da comienzo a una de las festividades más importantes de España, esperando la visita de tres millones de personas.

Read more »

Toros hoy, martes 21 de abril, en Sevilla por la Feria de Abril: cartel en la Maestranza, horario y dónde ver en televisión y onlineConoce quiénes son los toreros y a qué hora torean en la Plaza de toros de la Maestranza hoy, dónde ver en televisión y online y cuáles son las ganaderías

Read more »

Charlotte Casiraghi consolida su faceta como escritora en la Feria del Libro de ParísLa hija de la princesa Carolina de Mónaco presenta su obra La grieta en un recorrido que culmina en la prestigiosa feria parisina, reafirmando su compromiso con el mundo de las letras.

Read more »

Vanity Fair celebra el Alumbrao de la Feria de Abril con un evento multitudinarioVanity Fair ha celebrado por segundo año consecutivo el inicio de la Feria de Abril en Sevilla, reuniendo a personalidades destacadas de la cultura, la sociedad y la moda en su popular caseta. El evento reafirma la conexión de la revista con la ciudad y se convirtió en una noche llena de ambiente sevillano y encuentros sociales.

Read more »

Comienza la Feria de Abril de Sevilla con estilo y tradiciónLa Feria de Abril de Sevilla ha dado inicio con la noche del Pescaíto, marcando una semana de sevillanas, trajes de flamenca y paseos a caballo. Figuras como Cayetana Rivera, Victoria Federica y Manuela Villena han destacado por sus estilismos.

Read more »