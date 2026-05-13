David Bisbal descubre su santuario en Cuevas del Almanzora, Almería

Entre la presión del estrellato y la vida pública, David Bisbal busca refugiarlo en Cuevas del Almanzora, un enclave con historia, naturaleza salvaje y tranquilidad, en su tierra natal.

Entre agotadoras giras internacionales, interminables platós de televisión y el incesante ruido mediático, las grandes estrellas necesitan un refugio seguro donde volver a pisar tierra firme.

Para David Bisbal, ese santuario no se encuentra en exóticas islas caribeñas ni en inaccesibles mansiones de Los Ángeles, sino en su amada tierra natal. El almeriense ha encontrado su oasis particular en Cuevas del Almanzora, un rincón único del Levante almeriense que combina historia, naturaleza salvaje y una tranquilidad impagable





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Bisbal Cuevas Del Almanzora Almería Refugio Paz Y Privacidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro actuarán durante el encuentro con el Papa en el BernabéuSerá el próximo 8 de junio David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro actuarán durante el encuentro con el Papa en el Bernabéu durante el encuentro de la Iglesia de Madrid con el Papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, en el marco de su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. La Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivasse estarán formando un gran Coro Familiar Iglesia de Madrid compuesto por 1.000 cantantes y dirigido por el sacerdote diocesano Toño Casado, párroco de Nuestra Señora del Pilar. Durante el encuentro, que comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Papa al estadio, se interpretará un repertorio para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis, con composiciones de autores clásicos y contemporáneos, desde Beethoven hasta Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón, Juan Antonio Espinosa, Luispo, el padre Ozores, Agustín Lara, Toño Casado o Diego Torres. La interpretación del himno Alza la mirada, una obra colaborativa creada para la visita del Papa y que será interpretada por todas las voces del Coro Familiar Iglesia de Madrid. León XIV en España, entre la fe y el desafío migratorio: guía completa de la histórica visita del papa Con más de 18.000 voluntarios preparan la visita del Papa León XIV en la capital Madrid ha respondido de forma brutal

Read more »

David Fernández y su libro sobre Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de MadridDavid Fernández periodista de larga trayectoria y reconocido en Madrid ha publicado recientemente un libro aclamado en el mundo editorial. En Ayuso (Libros del K.O.) Fernández da cuenta de sus años cubriendo información política en Madrid y la toma de la cantidad de director de comunicación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en el Ayuntamiento de la capital entre 2020 y 2022. Entre los años 2018 y 2019 coprocurador de la Comunidad de Madrid y asesor de Shamrock porerrorsas en temas de vivienda en la Comunidad de Madrid David Fernández venía siendo reconocido como uno de los periodistas más influyentes en Madrid. Ex director de comunicación de EMVS David Fernández conoce no solo alyce sombra de Isabel Díaz Ayuso sino también a todos los entresijos de la política madrileña. Al mismo tiempo David Fernández como periodista evocó la biografía de Isabel Díaz Ayuso de una manera diferente facilitando la comprensión y la crítica de la política de la Comunidad de Madrid. A diferencia de la mayoría de los medios madrileños David Fernández no se conformo a un halo fácil de la presidenta y en consecuencia el aéxico entre inteligencia y್ರೀाार्ट revisó por completo su biografía discurso y práctica política psikologіаla.

Read more »

Enrique Riquelme y David Mesonero, los 'niños' que amenazan la presidencia de Florentino: 'Les invito a que se presenten'Entre el puñado de mensajes que Florentino Pérez trató de lanzar durante su inefable rueda de prensa de ayer, uno de los más afilados e insistentes fue el que deslizó contra...

Read more »

David Venturella, veterano funcionario de inmigración, sería el próximo director interino de ICEEl nuevo director interino de ICE sería David Venturella, un veterano funcionario de inmigración, según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Venturella asumirá el cargo en lugar del director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, cuyo último día en funciones está previsto para el 31 de mayo.

Read more »