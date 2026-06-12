David Beckham recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en reconocimiento a su trayectoria deportiva y cultural

El exfutbolista David Beckham fue galardonado con la estrella número 2.849 del Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia que destacó su impacto en el fútbol, su labor filantrópica y su influencia como figura global del entretenimiento. El actor Tom Cruise y su esposa Victoria lo acompañaron en un momento calificado como surreal por el homenajeado.

El exfutbolista inglés David Beckham fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood , la número 2.849, en una ceremonia celebrada el viernes 12 de junio.

Este reconocimiento, otorgado en la categoría de entretenimiento deportivo, coincide con la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, destacando la labor de Beckham para popularizar el fútbol en territorio estadounidense. La productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez, señaló que el galardón llega en el momento justo debido al impacto del exjugador en el deporte y su influencia global.

La ceremonia contó con la presencia de figuras como el actor Tom Cruise, quien acompañó a Beckham y dedicó un discurso en el que lo calificó como uno de los mejores jugadores de la historia, celebrando su legado y las oportunidades que abrió a generaciones posteriores. Victoria Beckham, esposa del homenajeado, también subió al estrado para expresar lo especial que es ver el nombre de su marido pasar a la historia, resaltando su tenacidad, carácter, humildad y compromiso con sus seres queridos.

Durante su agradecimiento, Beckham describió el momento como surreal y destacó la importancia de este honor en su trayectoria, que incluye veinte años como profesional en equipos como el Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy y la selección de Inglaterra. El reconocimiento también valora su faceta como empresario y embajador cultural, mediante la creación de Studio 99, empresa dedicada a la producción de documentales y series de alta calidad, así como su trabajo filantrópico.

Beckham es embajador de Buena Voluntad de Unicef desde 2005 y en 2024 fue nombrado embajador de la King's Foundation, que apoya la educación de jóvenes. Su estrella en el Paseo de la Fama consolida su estatus como ícono internacional que trascendió el deporte para convertirse en un referente del entretenimiento, la moda y el compromiso social, dejando una huella perdurable en la cultura popular a nivel mundial





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