Datos de la caja negra del choque Iryo revelan fallas de comunicación previas

La caja negra del tren Iryo muestra que la maquinista intentó contactar con Atocha tres o cuatro veces sin respuesta antes del impacto fatal en Urda.

Los datos extraídos de la caja negra del tren Iryo que colisionó en la estación de Urda confirman que la maquinista intentó contactar con el centro de control de Atocha entre tres y cuatro ocasiones sin obtener respuesta antes del accidente. Esta información, obtenida en exclusiva y registrada en el módulo físico de grabación de datos DM8 del vehículo, detalla una secuencia crítica de fallos comunicativos que ocurrieron minutos antes del impacto fatal.

Datos críticos de la colisión en Urda

La caja negra registra que el impacto ocurrió exactamente a las 8:53:12, momento en el que el tren Iryo, parado en la vía, fue alcanzado por un AVE de Renfe. El choque trasladó al Iryo a una velocidad máxima de 47 km/h en apenas tres segundos, una aceleración violenta equivalente a la de un coche deportivo pero con una masa mucho mayor. El tren Iryo tenía un peso cercano a las 500 toneladas, contaba con 147 pasajeros a bordo y se encontraba detenido tras la caída del sistema de señalización.

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La fuerza del impacto fue tal que el AVE, con un peso de unas 450 toneladas y viajando a velocidades entre 160 y 200 km/h, transfirió toda su energía de golpe. Esta transferencia deformó los vagones de cola del tren Hitachi de Iryo y lanzó el convoy entero. Los nueve segundos que duró la secuencia principal del choque generaron una sacudida tan brutal que los objetos y equipajes almacenados en el interior fueron proyectados por la fuerza centrífuga y la desaceleración instantánea.

Fallos de comunicación con Atocha

El registro de la caja negra revela que la maquinista había notado una pérdida total de transmisión casi 15 minutos antes del accidente, específicamente a las 8:38:41. Inmediatamente después, intentó informar al centro de control de operaciones de su compañía sobre la anomalía técnica. Sin embargo, el dispositivo muestra que realizó tres o cuatro intentos consecutivos de reporte sin recibir ninguna contestación por parte del operador.

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La conductora logró detenerse delante de la señal de entrada de Urda para facilitar su localización y finalmente estableció comunicación con Atocha. En ese momento, se le confirmó la existencia de un problema en la señalización LZB. Como medida correctiva, se le emitió una orden verbal de desconexión y reconexión del tren. La maquinista intentó resetear el sistema del Hitachi en dos ocasiones entre las 8:41 y las 8:49 sin éxito, informando constantemente al centro de regulación sobre su fracaso.

Consecuencias humanas y técnicas inmediatas

A las 8:51, dos minutos antes de que el AVE de Renfe llegara a la estación, la maquinista recibió asistencia técnica de mantenimiento. Pese a estos esfuerzos, el choque frontal contra el coche 8 transfirió la violencia a lo largo de todo el convoy de 200 metros. El tren Hitachi descarriló por la mitad de su composición, y el coche 3 volcó lateralmente debido a la fuerza del impacto inicial.

En el interior del vehículo, las 152 personas que viajaban, entre pasajeros y tripulantes, sufrieron el trauma inmediato de la colisión. Una vez que el rozamiento del material y el arrastre por el descarrilamiento redujeron la velocidad a cero, los viajeros comenzaron a ser conscientes de la magnitud de la tragedia. La maquinista informó posteriormente al centro de control que había recibido un impacto por alcance desde la cola y que ella se encontraba bien, pero que no podía comunicarse con el jefe de tripulantes.

Desenlace y contexto de la investigación

El centro de control de Iryo comunicó el incidente al de Atocha un minuto después del impacto. La maquinista continuó intentando contactar con el jefe de tripulantes, pero seis minutos después del accidente seguía sin obtener respuesta. En ese instante, percibió que el tren había descarrilado por la mitad y observó a pasajeros saliendo por sus propios medios.

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La conductora confirmó que la responsable del personal de restauración estaba atrapada en el coche 3 con heridas en la cabeza. Debido a la volcadura del vagón, los pasajeros que se hallaban en ese mismo coche no pudieron romper la ventana para escapar. Estos datos detallados de la caja negra proporcionan una base técnica sólida para entender la cadena de eventos que llevó a la catástrofe en Urda.