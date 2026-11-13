Daniel Pycock: De 152 a 90 kilos y su reto en el Dakar Classic 2026

La transformación de Daniel Pycock, quien perdió 62 kilos entre 2023 y 2026. Desde su récord en el Dakar Classic hasta los detalles de su nueva vida saludable.

Daniel Pycock logró una transformación física y vital sin precedentes al reducir su peso de 152 kilos en 2023 a 90 kilos en junio de 2026. Este descenso de 62 kilos le permitió superar limitaciones personales y asumir retos deportivos de alta exigencia. Su historia ilustra cómo la disciplina y el apoyo profesional pueden redefinir la capacidad humana. El objetivo principal era ampliar su vida y disfrutar de aventuras que requerían una preparación física robusta.

Metas físicas y evolución del peso

El punto de partida de Daniel Pycock fue registrar 152 kilos con un porcentaje de grasa corporal superior al 40 %. En junio de 2026, alcanzó su peso mínimo de 90 kilos, correspondiente a un mínimo del 11 % de grasa. Actualmente, su peso se mantiene alrededor de los 100 kilos. Estos datos se obtuvieron mediante seguimiento continuo con máquina In-body para garantizar la precisión. La transición le permitió dejar de vestir una talla 4XL para pasar a tallas L o M según la marca.

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Este cambio drástico en su composición corporal le otorgó una libertad inédita en su vida diaria. Anteriormente, sentía que estaba limitado en sus posibilidades, a pesar de tener una empresa, una familia y múltiples proyectos. La sensación de quitarle una persona de la espalda le devolvió la movilidad. Ahora puede elegir cualquier prenda y vestirse según su gusto personal sin restricciones físicas. La evidencia visual en las fotografías es evidente, pero el valor real radica en la nueva capacidad funcional.

Disciplina, hábitos y planificación diaria

Daniel Pycock inició este cambio de vida a los 45 años con ayuda profesional especializada. La clave no fue solo el esfuerzo puntual, sino la integración de hábitos sostenibles en su rutina. Reconoció que el entrenamiento no puede postergarse para cuando finalicen otros compromisos laborales o familiares. Por eso, dedicó un espacio propio a la preparación física, tratándola con la misma importancia que otros asuntos críticos.

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La organización y la repetición diaria se convirtieron en pilares fundamentales para mantener la disciplina. Tener hábitos establecidos evita la necesidad de decidir cada día si se debe cuidar el cuerpo. Este enfoque le permite proteger su tiempo incluso cuando viaja o su agenda se vuelve compleja. Relacionar el esfuerzo físico con experiencias concretas, como aprender jiu-jitsu o preparar una expedición, le da un sentido profundo a la rutina. La motivación inicial se sostiene ahora mediante una estructura organizativa sólida y la perseverancia constante.

Logros deportivos y aventuras extremas

La motivación para el cambio surgió durante un rodaje de documental con Fran Gómez en Panamá. Subir una montaña cargando 152 kilos le hizo visualizar todo lo que podía lograr si mejoraba su forma física. Desde entonces, ha incorporado disciplinas variadas como CrossFit, HYROX, entrenamiento de fuerza y jiu-jitsu brasileño. Estas actividades le permiten seguir desarrollando capacidades físicas y mantenerse en un estado de aprendizaje continuo. El jiu-jitsu, en particular, le devuelve el papel de principiante, exigiendo escucha y práctica constante.

Un hito significativo de su trayectoria deportiva fue la participación en el Dakar Classic en 2026 junto a Fran Gómez. Completaron la prueba en un Mitsubishi Pajero de 1993, enfrentando una avería en el radiador que les hizo perder una etapa. A pesar del contratiempo técnico, lograron continuar y finalizar la carrera. Esta aventura exigente reforzó su compromiso con la preparación física para futuros proyectos. Su objetivo actual incluye preparar la ascensión al Kilimanjaro y seguir explorando nuevos retos deportivos. Su historia demuestra que la edad no es un límite si se cuenta con la preparación adecuada y una mentalidad orientada a la expansión vital.