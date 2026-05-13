Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, ordena asalto a embajada de México y suspende principal partido de la oposición

Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, ha ordenado un asalto a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas y ha impulsado la suspensión del principal partido de la oposición, el Movimiento Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, así como la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Además, Noboa es uno de los principales colaboradores de la Administración Trump en América Latina y tiene en su territorio soldados estadounidenses con los que realiza operaciones de supuesta lucha contra el narcotráfico.

Daniel Noboa , el presidente ecuatoriano , ordenó un asalto a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas y ha impulsado la suspensión del principal partido de la oposición, el Movimiento Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, así como la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Noboa también es uno de los principales colaboradores de la Administración Trump en América Latina y tiene en su territorio soldados estadounidenses con los que realiza operaciones de supuesta lucha contra el narcotráfico. En este contexto, el presidente de Ecuador llegó a Washington DC para mantener reuniones con la Administración Trump y dar un discurso en la OEA. Los congresistas demócratas han enviado una carta al secretario de Guerra, exigiendo el fin de las operaciones militares de EEUU en Ecuador.

Además, un grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana ha viajado a Washington DC para denunciar la deriva autoritaria del Gobierno de Noboa





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