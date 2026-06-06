El evento se llevó a cabo en el Madison Square Garden el 16 de noviembre de 2024 y se emitió en un estudio de Austin, Texas, el día antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Rogan y Musk hablaron sobre diversos temas, como los beneficios cognitivos de los videojuegos y la burocracia gubernamental, y Musk sugirió que los demócratas querían importar ilegalmente a millones de personas con el propósito de cambiar la demografía del país.

Daniel Cormier , Joe Rogan y Donald Trump , en el evento Ultimate Fighting Championship 309 en el Madison Square Garden el 16 de noviembre de 2024.

La escena tuvo lugar en un estudio de Austin, Texas, el 4 de noviembre de 2024, un día antes de que se celebrasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aquel día se publicaba el episodio número 2.223 del pódcast.

Se trataba de un programa especial de más de dos horas y media de duración en el que acudió como invitado director ejecutivo de Tesla y SpaceX, quien, además de liderar el ranking de multimillonarios de la revista Forbes, había alcanzado una especial notoriedad después de comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. Unos días antes, motivado por el intento de asesinato que este sufrió durante un mitín de su campaña en Butler, Pensilvania (hasta ese momento, pese a las presiones, se negó a hacerlo, porque no estaba ‘interesado en ayudarlo’).

Musk, por su parte, no solo había apoyado públicamente a Trump en su lucha por convertirse otra vez en presidente tras el primer mandato de, también donó más de 250 millones de dólares a la campaña del candidato republicano. Rogan y Musk conversaron largo y tendido sobre diversos asuntos, desde los beneficios cognitivos de los videojuegos y las inconveniencias que genera la burocracia gubernamental hasta los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial y la censura en las redes sociales.

Sin embargo, lo que realmente interesaba de aquel programa publicado oportunamente en la víspera de los comicios, en el cual el locutor le agradeció al empresario que se hiciera con Twitter ‘Tú has cambiado el curso de la historia’, era cómo se posicionaban ambos en el evento que acontecería el día después. Se burló de Trump en una cena de los corresponsales de la Casa Blanca, donde él estuvo presente, señalando que aquel día se había sentido ‘muy incómodo’.

Cuando Rogan afirmó que Obama podría tener algo personal contra Trump debido a que este último se dedicó a difundir el bulo de que el demócrata no había nacido en Estados Unidos, poniendo así en duda la legitimidad de su presidencia, Musk no parecía muy informado al respecto, e incluso cuestionaba su veracidad, pues creía que se habían contado muchas mentiras sobre Trump (Rogan le aseguró inmediatamente que Trump, en efecto, lideró la difusión de aquella teoría conspirativa). Pero el momento crucial de la entrevista llegó cuando Musk sugirió que los demócratas, a fin de provocar un fraude electoral masivo, pretendían importar ilegalmente a millones de personas con el propósito explícito de cambiar la demografía del país.

‘Si los demócratas ganan’, concluyó Musk en un tono apocalíptico, ‘estas podrían ser las últimas elecciones en América’





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daniel Cormier Joe Rogan Donald Trump Ultimate Fighting Championship 309 Austin Texas Elecciones Presidenciales En Estados Unidos Podcasting Tesla Y Spacex Twitter Beneficios Cognitivos De Los Videojuegos Burócracia Gubernamental Intelectual Artificial Censura En Las Redes Sociales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SpaceX fija un precio de 135 dólares por acción para recaudar 75.000 millones en la mayor salida a bolsa de la historiaLa compañía espacial de Elon Musk prevé ofrecer 555 millones de títulos, aunque el magnate retendrá más del 80% del poder de voto total en el consejo

Read more »

La valoración de SpaceX se estima en 1,78 billones de dólaresLa empresa de Elon Musk podría facturar 322.000 millones de dólares en 2030, según estimaciones de Goldman Sachs

Read more »

El dueño de Beefeater y Ballantine's y el de Jack Daniel's negocian su fusiónEl sector de los destilados vuelve a reducir sus ventas en volumen, con una comercialización de 173 millones de litros en 2025, un 3,8% menos que el año anterior.

Read more »

SpaceX reservará hasta el 25% de su OPV para pequeños accionistasElon Musk, CEO de SpaceX, planea destinar hasta una cuarta parte de los 75.000 millones de dólares de la oferta pública de venta a inversores individuales, lo que representa la mayor asignación a minoristas jamás realizada en una salida a Bolsa de una empresa de ese tamaño. Esta decisión refleja la preferencia de Musk por los inversores minoristas frente a las instituciones y su filosofía de acceso generalizado. La empresa, conocida por sus lanzamientos de Starship, ha incluido en su folleto informativo las cinco plataformas online que distribuirán las acciones y advierte sobre posible volatilidad. La asignación final dependerá de la demanda.

Read more »