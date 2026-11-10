Dani Román y Fred Fugen rompen récords en salto desde chimenea en Eslovenia

Los atletas Dani Román y Fred Fugen lograron alcanzar los 100 metros de altura tras ser catapultados desde una estructura en Eslovenia, superando límites físicos anteriores.

El atleta de Red Bull Dani Román y el francés Fred Fugen han protagonizado una hazaña sin precedentes en el mundo del salto extremo, logrando elevarse hasta los 100,36 metros de altura tras ser lanzados desde el interior de una chimenea industrial en Trbovlje, Eslovenia. Este evento marcó la primera vez en la historia que seres humanos fueron propulsados verticalmente hacia el cielo mediante un sistema de catapulta humana integrado dentro de una estructura fija, superando las barreras físicas tradicionales del salto B.A.S.E. La aceleración inicial fue vertiginosa, alcanzando una velocidad de 180 km/h en apenas 2,15 segundos, lo que permitió a los atletas alcanzar una altura vertical máxima de 100,36 metros desde el momento exacto de su liberación.

Detalles Técnicos del Lanzamiento y Velocidad

El mecanismo de lanzamiento utilizado por Dani Román y Fred Fugen representa una innovación radical en la ingeniería de deportes extremos, diseñada para generar una potencia masiva pero controlada. La estructura, que mide 60 metros de altura, fue instalada específicamente en el interior de la chimenea de Trbovlje para facilitar este tipo de proyecciones verticales. Durante la fase de aceleración, los atletas pasaron de estar completamente estáticos a alcanzar velocidades extremas en un periodo de tiempo mínimo, creando una sensación de ingravidez antes de iniciar la caída libre. El sistema permitió no solo lanzamientos individuales, sino también simultáneos, demostrando la versatilidad y seguridad del dispositivo mecánico desarrollado para este desafío.

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Testimonios de Seguridad y Experiencia Sensorial

Dani Román describió la experiencia física y mental que vive un participante durante el lanzamiento, detallando cómo la tensión corporal es fundamental para soportar las fuerzas G involucradas en el proceso. Explicó que durante los últimos cinco segundos de la cuenta atrás, el cuerpo se tensa y se prepara para el impacto inmediato de la aceleración, pasando de cero a 180 km/h en apenas dos o tres segundos. La sensación posterior es descrita como surrealista, donde el tiempo parece dilatar en cámara lenta mientras se asciende, antes de que la gravedad tome el control y se inicie la aceleración hacia abajo. Esta descripción aporta una perspectiva humana única sobre los riesgos y sensaciones inherentes a esta nueva forma de inicio en un salto.

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Desarrollo del Proyecto y Control de Seguridad

La idea detrás de este evento surgió a raíz de un proyecto anterior titulado Ultimate Aerial Obstacle Course, en el que tanto Dani Román como Fred Fugen ya habían participado. A partir de aquella experiencia, el equipo técnico comenzó a explorar las posibilidades del mecanismo para desarrollar una estructura capaz de realizar lanzamientos seguros y precisos. Durante el desarrollo, el equipo esloveno de acróbatas y especialistas técnicos trabajó seis días a la semana, dedicando alrededor de 14 horas diarias a la construcción y pruebas. En una ocasión, incluso durmieron en lo alto de la estructura durante su construcción para mantener el seguimiento continuo del proceso.

Resultados Simultáneos y Colaboración Comercial

En el lanzamiento simultáneo, Dani Román y Fred Fugen consiguieron un resultado total combinado de 151,72 metros, desglosado en 75,97 metros para el español y 75,75 metros para el francés. Este logro evidencia la efectividad del sistema para múltiples usuarios al mismo tiempo, ampliando las aplicaciones potenciales de la tecnología. El proyecto contó con la colaboración oficial de Prada Linea Rossa, que equipó a ambos atletas con prendas y accesorios técnicos diseñados específicamente para afrontar las exigencias físicas de este desafío. La presencia de esta marca refuerza el carácter profesional y de alto rendimiento de la iniciativa, que busca redefinir los límites del salto desde estructuras fijas.