Dani Fernández superó el shock y redescubrió un mundo con la paternidad

El artista manchego Dani Fernández ha superado aquel shock y ha consolidado su relación con Yarea Guillén, su novia, y han tenido una hija hace poco más de dos años. Tras haber sido «muy desastroso y una pieza», Dani Fernández asegura haber «descubierto un mundo» con la paternidad.

El artista manchego Dani Fernández ha sido elegido para representar a España en Auryn , una exitosa boyband en la que compartió elenco con Blas Cantó , Carlos Marco , Álvaro Gango y David Lafuente .

En 2019 publicó su primer disco de carrera solista y en este 2026 está inmerso en una gira en pleno concierto en la que se rompió los ligamentos del hombro. Con fuerza y ánimo renovados, el artista vivió un sueño en su reciente reaparición en los escenarios, en su querida Murcia y ante 17.000 personas.

Además, Dani Fernández ha superado aquel shock y ha consolidado su relación con Yarea Guillén, su novia, y han tenido una hija hace poco más de dos años. Tras haber sido «muy desastroso y una pieza», Dani Fernández asegura haber «descubierto un mundo» con la paternidad.

Recuperado y feliz tras el accidente, Dani Fernández puede recordar con humor cómo fue noticia por la caída que sufrió y que le costó una: «No salgo en los telediarios cantando y salgo por una caída», bromeaba el manchego. Aun así, terminó el concierto como pudo, porque «le tengo tanto amor a lo que hago» que no podía dejarlo a medias.

Después, intervención, reposo, rehabilitación y cuatro conciertos cancelados, hasta que este mes de junio retomó su gira ficticia para intentar hacer un mundo un poco mejor





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