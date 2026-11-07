Dana White rechaza oferta de secretario de prensa de Trump tras breve crisis en la Casa Blanca

El CEO de la UFC declina el puesto de secretario de prensa estadounidense ofrecido por Donald Trump, en medio de una búsqueda urgente para cubrir la vacante.

El presidente Donald Trump anunció públicamente este sábado que ha ofrecido el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca a Dana White, el conocido CEO de Ultimate Fighting Championship, quien rechazó la propuesta. La comunicación se realizó a través de su plataforma Truth Social, donde el mandatario describió a White como un "luchador y guerrero feroz" apto para la defensa contra la "izquierda lunática". Una fuente familiarizada con la situación confirmó que White declinó la oferta, marcando el latest intento del gobierno por estabilizar su comunicación oficial ante el cambio de poder en el Congreso.

Detalles de la oferta y contexto de la vacante

En su publicación, Trump exhortó a White a aceptar el trabajo y sugirió que debería traer consigo a seis luchadores de la UFC como asistentes para la secretaría. Esta oferta poco convencional surge en un momento de alta inestabilidad para la Oficina de Información de la Casa Blanca, tras la reciente partida de la secretaria de prensa Karoline Leavitt y el efímero paso de Katie Zacharia, quien solo ocupó el cargo durante cinco días antes de ser despedida tras una rueda de prensa problemática.

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El anuncio llegó mientras el equipo de Trump buscaba activamente a un sucesor para Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia y posteriormente se unió a Fox News. La situación ha cobrado mayor urgencia debido a que los demócratas han recuperado el control de ambas cámaras del Congreso, prometiendo intensificar las investigaciones sobre la administración del presidente.

Reacciones y aliados en el entorno republicano

Aunque algunos colaboradores interpretaron la oferta como una broma del presidente, el mensaje fue amplificado por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien tuiteó su apoyo incondicional a White instándolo a aceptar la posición. Dana White ha sido durante años uno de los aliados más visibles de Trump, habiendo intervenido en las tres últimas Convenciones Nacionales Republicanas y ayudando al Partido Republicano a conectar con los hombres jóvenes, un demográfico clave para el retorno de Trump a la presidencia.

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Trump valoró anteriormente la capacidad de White para presentar a figuras de impacto como los influencers, mencionando cómo jóvenes de 20 años lo entrevistaban gracias a estas conexiones. Sin embargo, el presidente ha enfrentado críticas crecientes por parte de figuras que en 2024 ayudaron a presentarlo a nuevas audiencias, incluyendo al conductor de podcast Joe Rogan, mientras se observa un alejamiento de los hombres jóvenes hacia los demócratas.

Impacto político y próximos movimientos en el gabinete

El esfuerzo de Trump por atraer a este sector demográfico incluyó la organización de un combate de la UFC en los jardines de la Casa Blanca durante el verano boreal, como parte de las celebraciones del 250.º aniversario de la nación, pero estos intentos no lograron detener la tendencia a favor de los demócratas en las elecciones intermedias del martes. Este resultado electoral consolidó la mayoría democrática en el Congreso, aumentando la presión sobre la administración republicana.

Ante este escenario, Trump ha indicado que podría implementar más cambios significativos en su equipo. El viernes despedió a Susie Wiles, su secretaria general de la Casa Blanca y colaboradora de larga trayectoria, reemplazándola por Stephen Miller, uno de sus asesores más leales y de línea dura. Miller asumió formalmente el nuevo cargo a partir del lunes, consolidando un giro hacia figuras más tradicionales dentro de la estructura de poder de la Casa Blanca.