Dan Brown regresa con 'El último secreto': Praga como escenario de una nueva aventura de Robert Langdon

El aclamado escritor Dan Brown presenta su nueva novela, 'El último secreto', una emocionante aventura de Robert Langdon ambientada en la mágica ciudad de Praga. La historia explora temas de ciencia, conciencia y la conexión humana, con un trasfondo de historia y simbología que caracteriza a la saga.

Praga es magia. Caminar por ella es un viaje constante por la historia, desde la Edad Media hasta la era contemporánea, del famoso castillo a la cabeza de Kafka. Y más allá del Puente de Carlos y la Torre de la Pólvora, se encuentran esos rincones ocultos que encandilan a los visitantes que cada año llegan a la ciudad bohemia.

Robert Langdon es uno de los enamorados de Praga y, a través de la prosa de Dan Brown, regresa a las librerías de todo el mundo con 'El último secreto', una nueva aventura ambientada en la mágica ciudad. Dan Brown embarca al célebre profesor Langdon en una historia que se resolverá gracias a su memoria eidética, sus conocimientos en simbología y la innegable ayuda de Katherine Solomon; aunque, como es de esperar en una de las novelas del escritor estadounidense, nada es tan fácil como parece. La realidad se entremezcla con las leyendas, la magia y la ciencia, un duelo que podría acabar con la realidad tal y como la conocemos. La capital de la República Checa recibe a Brown para presentar esta novela que continúa la saga que comenzó con 'Ángeles y demonios'. La sexta entrega salió a la venta el pasado 10 de septiembre con una tirada en España y Latinoamérica de 500.000 ejemplares y ha sido traducida a 56 idiomas. Planeta forma parte de las más de 20 editoriales que han distribuido el libro por todo el mundo. Un libro que, a pesar de la espera, ha estado muy bien protegido: el escritor confirmaba que su ordenador no estaba conectado a internet para evitar posibles hackeos. Para la presentación internacional, el estadounidense acude a la Capilla de los Espejos, un bello templo que se encuentra dentro del complejo del Clementinum, con 140 periodistas como testigos de la gran expectación generada tras ocho años de espera. Una pieza con el órgano presente y el alcalde de Praga haciendo entrega de las llaves de la ciudad, dan el pistoletazo de salida a una gira mundial. El último secreto es un reflejo de las ciencias que están poniendo en duda el conocimiento de los humanos sobre la conciencia. El propio Brown se ha replanteado toda su concepción del entorno en el que vivimos desde que su madre falleció por leucemia: Me pregunté qué había después de la muerte, esto no podía ser como desenchufar un ordenador. Y es precisamente ese saber qué hay cuando ya no estamos en la tierra lo que ha movido a las religiones y a la ciencia; dos formas diferentes de contar la misma historia, reflexiona el escritor de 'El código Da Vinci', quien además asegura que en este último relato la ciencia tiene más peso e importancia. En esta saga se siguen los pasos de Langdon, un profesor de simbología, pero no científico. Brown necesitaba recurrir a un personaje que ya existía en su mundo ficticio: Katherine Solomon. En esta brillante intelectual noética, el plumilla americano ha encontrado el cable conductor de su historia; Solomon da los datos científicos y Langdon sirve como excusa para explicarlos con un lenguaje más adecuado para el común de los humanos. Uno de los miedos del propio escritor era que todo se entendiese bien, que nada estuviese fuera de lugar y reconoce la labor de su editor, Jason Kaufman, quien además de ser su compañero durante estos últimos 25 años, también aparece en su nueva novela. El trabajo de Solomon en el mundo de Dan Brown es dar a conocer su trabajo sobre la conciencia no local, aquella que explica que todos los humanos estamos conectados y que nuestro cerebro solo recoge los conocimientos de una conciencia colectiva. Es un paradigma científico alejado de las creencias actuales y Brown ha contado con la ayuda de especialistas para entender y, posteriormente, poder escribir este libro. Una tarea que le ha llevado ocho años de documentarse y reflejar en sus textos todos estos conocimientos adquiridos; además confirma ser optimista con el cambio cultural, con los estudios, no todo está en el mundo material. Son muchos los experimentos citados en 'El último secreto' y son muchas las razones que da Brown para creer en estas nuevas suposiciones. La última novela de Brown, 'Origen', se publicó en 2017 y desde entonces ha estado convencido de que su siguiente relato tendría que ser en Praga. La magia de la ciudad va más allá de la fantasía creada por el americano; leyendas como la del Gólem que protegió a los judíos atacados en el antiguo gueto de la ciudad son claves en esta nueva aventura del profesor Langdon. Con casi una década de espera, el escritor tenía miedo de que sus lectores se cansasen de esperar, pero confiaba en que merecía la pena: Me siento muy gratificado de que el libro salga y que tantas personas lo amaran y los disfrutaran. Un esfuerzo que no viene como un don sino que es la constancia de trabajar todos los días de la semana, levantándose a las 4 de la mañana y escribiendo hasta las 11 o 12; Brown dice haberse dado cuenta de que es muy difícil volver a empujar cuando uno se para, así que sigo empujando, incluso si tengo un día ocupado





abc_cultura

Dan Brown Robert Langdon El Último Secreto Praga Novela Simbolismo Ciencia Conciencia Katherine Solomon

