Dakota Johnson y Role Model: Un Nuevo Romance Bajo los Focos

La actriz de 'Cincuenta Sombras' ha iniciado una relación con el músico Role Model. Descubre los detalles de este nuevo romance, la trayectoria de ambos artistas y los futuros proyectos de Dakota Johnson.

En diciembre de 2025, la actriz Dakota Johnson , conocida por su papel en la saga Cincuenta sombras de Grey, inició una relación sentimental con el músico Role Model , cuyo nombre real es Tucker Harrington Pillsbury . Pillsbury, de 28 años, previamente mantuvo una relación con la reconocida youtuber Emma Chamberlain, de la cual se separó en 2023.

Las primeras imágenes de Dakota y Role Model juntos, paseando de la mano, aparecieron el mes pasado, y recientemente, el portal Page Six publicó fotografías que muestran a la pareja besándose y demostrando afecto en público, en el barrio de Los Feliz. A pesar de la evidencia visual, ni los representantes de ambos artistas ni sus respectivas cuentas en redes sociales han confirmado oficialmente el noviazgo, dejando en suspenso la certeza de la relación.\¿Quién es Role Model, el hombre que ha conquistado el corazón de Dakota Johnson? Tucker Harrington Pillsbury es un cantautor con una trayectoria musical sólida. Ha lanzado dos álbumes de estudio, Rx y Kansas Anymore, consolidándose como una figura relevante en el panorama musical actual. Su éxito y reconocimiento lo llevaron a ser telonero de la cantante Gracie Abrams en su gira de 2024. En una entrevista con la revista Nylon, Role Model compartió su preferencia por trabajar con equipos femeninos, destacando su admiración por la sensibilidad artística y humana que percibe en ellas. Esta perspectiva, según el músico, se debe en gran medida a su infancia, marcada por la fuerte influencia de su madre y su hermana, figuras femeninas a las que considera sus principales referentes y con quienes comparte todos los aspectos de su vida, incluyendo los temas sentimentales. Antes de dedicarse por completo a la música, Role Model consideró una carrera en el cine, pero abandonó sus estudios después de tres años de formación. En una entrevista con GQ, reveló que sus primeras canciones nacieron de la necesidad de expresar el desamor y el miedo a comprometerse en una relación. Irónicamente, el artista, que antes consideraba las canciones románticas como cursis y aburridas, podría ver cambiar su perspectiva gracias a este nuevo amor.\En cuanto a la carrera de Dakota Johnson, el futuro se presenta prometedor. Recientemente, fue imagen de la campaña de Calvin Klein, consolidando su presencia en el mundo de la moda. En el ámbito cinematográfico, la actriz tiene varios proyectos en marcha. Participará en la próxima película de Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters, compartiendo elenco con Josh O'Connor y Jessie Buckley. También protagonizará Trudy Blue, bajo la dirección de Angus MacLane, y se unirá a Anne Hathaway en el thriller Verity, interpretando a una escritora fantasma. En una entrevista, Dakota Johnson reveló su peor experiencia en un casting, donde un gesto, al dar la mano a los presentes, fue malinterpretado y le impidió obtener el papel. Durante su participación en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Yeda, Arabia Saudí, la actriz compartió que en esta nueva etapa de su carrera busca papeles con una fuerte carga emocional, como en Material Love y Splitsville, con el objetivo de conectar con sus propias emociones de manera más profunda. Además, recordó el impacto significativo que sus padres, Melanie Griffith y Don Johnson, han tenido en su vida y trayectoria profesional. Dakota fue criada en parte por Antonio Banderas, quien fue esposo de su madre y con quien tiene una excelente relación, llegando a llamarle cariñosamente 'paponio'. La actriz mantiene una relación cercana con Banderas, considerándolo una figura paterna





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