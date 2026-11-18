La marca Dakine incorpora reflectores RECCO en su nueva línea Heli 2.0 Pro para mejorar la seguridad en nieve fuera de pista. Descubre cómo funciona esta red de rescate integrada.

El 18 de noviembre de 2026, la compañía líder en equipamiento de montaña Dakine anunció oficialmente que los reflectores de búsqueda y rescate de la tecnología RECCO ya se integran de serie en todas las unidades de la nueva línea Heli 2.0 Pro. Este modelo representa una evolución significativa para una marca reconocida como referente en actividades fuera de pista desde 1992, asegurando que los esquiadores y snowboarders que penetren en la montaña este invierno cuenten con una capa adicional de seguridad vital.

Integración de seguridad en equipamiento Dakine

Dakine Heli 2.0 Pro permite que los usuarios sean localizados por equipos especializados en caso de que ocurra una avalancha o si el practicante queda perdido en terreno agreste. Esta innovación complementa el equipo esencial de seguridad obligatorio, que incluye el detector de víctimas de avalanchas (DVA), la pala y la sonda, los cuales deben transportarse siempre al acceder a zonas de riesgo. La mochila se suma al ecosistema de más de 150 marcas colaboradoras que ya utilizan esta tecnología de rescate.

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Mecanismo de la red de rescate RECCO SAR

La tecnología RECCO funciona mediante un sistema de dos componentes que no requiere intervención manual del usuario. Los equipos de rescate utilizan detectores que emiten una señal de búsqueda, y el reflector integrado en el equipamiento del usuario devuelve la señal, guiando a los rescatistas directamente hacia su ubicación. Este reflector no necesita batería, configuración ni encendido, lo que garantiza su funcionalidad inmediata sin mantenimiento. Complementa a los detectores de víctimas de avalanchas sin sustituirlos, creando una red de protección más robusta.

Expansión global de operaciones de rescate

Más de 900 estaciones de esquí y organizaciones de rescate en 32 países utilizan actualmente detectores RECCO, y la red incorpora nuevas ubicaciones cada temporada para mejorar la cobertura. La red de helicópteros de rescate, que permite rastrear áreas más extensas con mayor eficiencia y reducir el riesgo para los equipos en tierra, se extiende por Norteamérica, Europa, Nepal y Nueva Zelanda. En Estados Unidos, las incorporaciones recientes incluyen al equipo de búsqueda y rescate del condado de Teton en Wyoming y a la oficina del sheriff del condado de Washoe en Nevada.

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Especificaciones técnicas y diseño de la Heli 2.0 Pro

La gama Heli 2.0 Pro está disponible en capacidades de 18, 20 y 26 litros y está confeccionada en poliéster ripstop 600D 100 % reciclado, alineándose con estándares de sostenibilidad. Además del reflector RECCO, la mochila cuenta con un bolsillo específico para la pala y la sonda, sistemas de transporte de esquís o splitboard en diagonal y en A, y sistemas de transporte de snowboard en vertical y horizontal. También incluye un portacascos extraíble, un bolsillo para la máscara con forro polar, y compatibilidad con sistemas de hidratación y radio para comunicación.

Declaraciones oficiales de los responsables de producto

Wallace Mills, director de producto de Dakine, afirmó que integrar la tecnología RECCO en las mochilas Heli 2.0 de la colección de invierno de 2027 supone un hito ilusionante en su colaboración con RECCO. Añadió que los esquiadores y snowboarders pueden concentrarse en el terreno que tienen por delante, tanto dentro del dominio esquiable como en zonas remotas, sabiendo que los equipos podrán localizarlos si ocurre un imprevisto. Esta declaración refuerza el compromiso de la marca con la seguridad del usuario final.