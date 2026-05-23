Dónde ver y a qué hora el partido de LaLiga Real Madrid - Athletic

El campeonato liguero LaLiga se decidirá en dos jornadas esta semana. El Real Madrid y el Athletic se enfrentarán en el partido de la jornada 38 en el Santiago Bernabéu. Dos equipos sin opciones de título se enfrentarán en el último partido de la temporada.

El Real Madrid vs Athletic finalizará el campeonato liguero LaLiga en dos jornadas esta semana. Dos equipos sin opciones de título se enfrentarán en el Santiago Bernabéu en la jornada 38.

Después de una temporada en la que los blancos recuperarán de una grave lesión y vencieron en su último partido al Sevilla, se enfrentarán a un equipo que ha tenido una temporada difícil en Bilbao. El partido se disputará el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas y puede seguirse en televisión en España por M+ LALIGA 2 o en línea en la web de ABC.es





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