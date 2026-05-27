Conoce a qué hora empieza el partido entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, miércoles 27 de mayo. La final de la Conference League echa el cierre a una campaña excelente del conjunto franjirrojo, sea cual sea el desenlace.

Dónde ver online en directo y en televisión al Rayo Vallecano hoy en la final de la Conference League frente al Crystal Palace Conoce a qué hora empieza el partido entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano , y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, miércoles 27 de mayo.

La final de la Conference League echa el cierre a una campaña excelente del conjunto franjirrojo, sea cual sea el desenlace.inglés, presente en las competiciones europeas por su triunfo en la FA Cup del año pasado contra el Manchester City. Meses después también conquistó la Community Shield (Supercopa) frente al Liverpool. Son sus dos únicos trofeos en sus más de 160 años de existencia.

Esta temporada, en cambio, el Palace no ha podido repetir el éxito en Inglaterra, aunque el Rayo sí se ha quedado muy cerca de volver a obtener la clasificación para Conference vía liga. Los vallecanos finalizaron en la octava posición, a un punto del Getafe.oportunidad de disfrutar una temporada más de Europa .

En este caso, se trataría de la Europa League, a la que el campeón de la Conference tiene acceso directo a la fase de liga.que terminará de cumplir el próximo curso, a no ser que el TAD la rebaje. Batalla, Andrei Rațiu, Lejeune, De Frutos o Alemão son otros de los nombres que posarán en la foto del once inicial que puede pasar a la historia.

La final de la UEFA Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano se disputa este miércoles 27 de mayo a partir de lasen Leipzig (Alemania), en el Red Bull Arena, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani. La final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano puede verse en directo por televisión en España en los canales, en el dial 7, por lo que está incluido en el plan libre de Movistar Plus+ que se puede contratar por 9,99 euros al mes.

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