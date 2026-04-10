Díaz-Canel Descarta Renuncia y Rusia Refuerza Apoyo Energético a Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechaza la posibilidad de renunciar al cargo en medio de la creciente presión de Estados Unidos. Rusia, por su parte, reitera su apoyo enviando un segundo cargamento de petróleo a Cuba, en un contexto de bloqueo energético y tensiones geopolíticas.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , ha reafirmado su compromiso con el cargo, descartando cualquier posibilidad de dimisión en una reciente entrevista con la cadena estadounidense NBC. Díaz-Canel respondió contundentemente a la pregunta sobre su renuncia, afirmando que esta opción no forma parte de su vocabulario político.

Enfatizó que el liderazgo en Cuba no está sujeto a las decisiones del gobierno de Estados Unidos ni a su influencia, defendiendo la soberanía y la autodeterminación de la isla. La entrevista, la primera concedida por Díaz-Canel a una cadena estadounidense, se produce en un momento de intensificación de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre la isla, buscando un cambio de régimen. Trump ha calificado a Cuba como una nación fallida y ha tomado medidas para bloquear el suministro de petróleo venezolano a la isla, lo que ha provocado serios problemas económicos y energéticos.\El contexto de esta firme postura de Díaz-Canel se relaciona con el aumento de la presión estadounidense, incluyendo sanciones económicas y un bloqueo energético que ha afectado gravemente la economía cubana. La situación se ha visto agravada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano, principal fuente de combustible para la isla. Ante las preguntas de la entrevistadora, Díaz-Canel expresó su malestar y cuestionó si la sugerencia de dimisión provenía del Departamento de Estado estadounidense. Al mismo tiempo, la isla recibe el apoyo de Rusia, que ha confirmado el envío de un segundo cargamento de petróleo a Cuba, en una clara señal de apoyo frente al cerco energético impuesto por Estados Unidos. Este gesto de Rusia adquiere mayor relevancia dado que la escasez de combustible ha provocado apagones prolongados y ha afectado sectores vitales como la salud y el transporte. El gobierno cubano agradece públicamente el apoyo ruso, lo que refleja la importancia de esta cooperación en medio de las dificultades económicas.\El apoyo de Rusia a Cuba se manifiesta también en la visita del viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien reafirmó el respaldo de Moscú a la isla. Riabkov participó en una nueva ronda de consultas políticas entre las cancillerías de La Habana y Moscú, destacando la fortaleza de las relaciones bilaterales. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció el envío de petróleo ruso, crucial para paliar la crisis energética. La llegada del primer petrolero ruso con crudo en los últimos meses, el Anatoly Kolodkin, transportando 730.000 barriles, y el anuncio de un segundo envío, demuestran la continuidad del apoyo ruso. Paralelamente, Cuba ha anunciado el indulto de 2.010 presos como un gesto humanitario. El análisis de Rafael Rojas, historiador cubano, sugiere que una negociación con Estados Unidos podría conducir a un 'capitalismo sin cambio de régimen'. La compleja situación en Cuba se ve agravada por la preparación de su ejército ante una posible agresión de Estados Unidos y la persistencia de los apagones nacionales





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