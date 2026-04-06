Díaz-Canel denuncia el “daño criminal” del bloqueo petrolero de EE.UU. a Cuba ante legisladores estadounidenses

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se reunió con congresistas estadounidenses para denunciar el impacto del bloqueo petrolero de EE.UU. en Cuba. Los legisladores, tras visitar la isla, calificaron las medidas de “castigo colectivo cruel” y pidieron su fin.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , ha expresado su condena enérgica por el “daño criminal” que, según él, ha ocasionado el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla. Esta declaración se produjo tras una reunión con legisladores demócratas estadounidenses que visitaron Cuba para evaluar de primera mano las consecuencias de las recientes políticas del gobierno de Donald Trump.

Durante el encuentro, que contó con la participación de la congresista Pramila Jayapal, representante por Washington, y Jonathan Jackson, representante por Illinois, además del canciller Bruno Rodríguez y miembros del parlamento cubano, Díaz-Canel enfatizó el impacto significativo de las sanciones en la infraestructura y en la vida cotidiana de los cubanos. En un mensaje publicado en la plataforma X, el mandatario cubano reiteró su denuncia del “daño criminal” provocado por el bloqueo, haciendo hincapié en las consecuencias del cerco energético decretado por el gobierno estadounidense y las amenazas de acciones aún más agresivas. Al mismo tiempo, reafirmó la disposición de su gobierno de mantener “un diálogo bilateral serio y responsable” con Washington, con el objetivo de encontrar soluciones a las diferencias existentes entre ambos países. CNN se puso en contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios sobre las declaraciones de Díaz-Canel, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.\Por su parte, los congresistas Jayapal y Jackson calificaron las medidas como un “castigo colectivo cruel” y demandaron el cese inmediato del embargo petrolero, tras ser testigos directos de su impacto devastador en el país durante su visita de cinco días. En una declaración conjunta, los legisladores demócratas describieron la situación como un “castigo colectivo cruel—prácticamente un bombardeo económico contra la infraestructura del país—que ha causado daños permanentes” y exigieron su fin inmediato. Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde la década de 1960, pero la administración del presidente Donald Trump intensificó la presión con un bloqueo para impedir el suministro de petróleo a la isla, amenazando con aranceles adicionales a los países que proporcionaran crudo a Cuba. Hace una semana, el buque ruso Anatoly Kolodkin arribó a la isla con 100.000 toneladas de combustible, equivalentes a aproximadamente 700.000 barriles. Expertos consultados por CNN indicaron que la carga, que llegó al puerto de Matanzas, debe ser transportada a La Habana para su refinación y que, aún así, solo serviría para abastecer las necesidades energéticas del país por poco más de 10 días. Este fue el primer envío de crudo que Cuba recibió en tres meses, tras el bloqueo estadounidense implementado después del incidente en el que fue capturado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La escasez de combustible ha exacerbado los apagones, que se han vuelto más prolongados y frecuentes, agravando la situación de una infraestructura ya deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones. La falta de petróleo ha paralizado hospitales, afectado los servicios públicos y el transporte de alimentos, generando un creciente descontento entre la población cubana. En algunas ciudades, se han registrado protestas, un fenómeno poco común en Cuba, con ciudadanos manifestándose golpeando ollas y cacerolas y encendiendo fogatas en medio de la oscuridad.\Tras su visita a Cuba, Jayapal y Jackson ilustraron los efectos de la crisis energética que azota a la isla: “Vimos de primera mano bebés prematuros en incubadoras en grave riesgo porque no pueden funcionar sin electricidad; niños que no pueden ir a la escuela por falta de combustible; pacientes con cáncer sin acceso a tratamientos; escasez de agua por fallas eléctricas; negocios cerrados y familias incapaces de conservar alimentos, mientras la producción apenas cubre el 10 % de las necesidades”. Los congresistas demócratas consideraron que el gobierno cubano ha demostrado “señales claras de que se trata de un nuevo momento para el país”, aludiendo a medidas recientes como la apertura de la economía a ciertas inversiones de cubanoestadounidenses, el anuncio de la liberación de más de 2.000 presos políticos y la presencia de un equipo técnico del FBI para investigar el tiroteo entre soldados cubanos y la tripulación de una lancha ocurrido en febrero. Los congresistas añadieron que “los obstáculos que quedan para el progreso en Cuba ahora dependen de que Estados Unidos cambie nuestra política obsoleta de medidas económicas coercitivas y presiones militares heredada de la Guerra Fría”. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró, hace una semana, la necesidad de un cambio de régimen en Cuba como condición para la mejora económica del país. El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, exige cambios políticos, económicos y en materia de derechos humanos en Cuba, mientras que Díaz-Canel acusa a Washington de interferir y provocar la crisis en la isla





CNNEE / 🏆 8. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Cuba Estados Unidos Bloqueo Miguel Díaz-Canel Sanciones

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Miguel Bosé celebra 70 años con gira en Latinoamérica y posibles planes de mudanza a AndorraEl cantante Miguel Bosé cumple 70 años y se encuentra en una gira por Latinoamérica, pero se rumorea que podría mudarse a Andorra con sus hijos, buscando cercanía con España y menos presión mediática. Se mencionan posibles ubicaciones como La Massana y Encamp.

Leer más »

El cajón de sastre en el que Miguel Ángel Curiel guarda su compromiso con la escritura'Escribir' se revela como un cuaderno de notas que el poeta va tomando desde hace más de quince años y abarca una noción abierta de pensamiento.

Leer más »

Miguel Bosé celebra 70 años con nueva gira y posibles planes de mudanza a AndorraEl cantante Miguel Bosé cumple 70 años y se encuentra inmerso en una gira por Latinoamérica. A la vez, se especula sobre su posible mudanza a Andorra para estar más cerca de sus hijos y de su familia en España. La noticia detalla su vida actual en México, sus planes futuros y su relación con amigos y familia.

Leer más »

Rafael Rojas, historiador cubano, cree que la negociación con EE.UU. puede traer el 'capitalismo sin un cambio de régimen'Cuba vive atrapada entre una gravísima crisis económica y social y las presiones del presidente estadounidense.

Leer más »

El duro testimonio de Miguel, un joven con anorexia nerviosa: 'Lloras delante de un plato de comida'Lo que empezó como una búsqueda de aceptación y querer encajar para Miguel y Marcos acabó derivando en una vigorexia que, en el caso de Miguel, terminó además en una anorexia nerviosa.

Leer más »

El 'espectáculo propagandístico' del 'falso' indulto de presos políticos en CubaConfirmadas las sospechas. El indulto 'humanitario y soberano' anunciado en plena Semana Santa por el régimen cubano para 2.010 'sancionados' ha supuesto, en...

Leer más »