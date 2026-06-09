Díaz-Canel advierte sobre tres escenarios de EE.UU. para Cuba: estallido social, diálogo coercitivo o conflicto armado

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que Estados Unidos contempla tres posibles escenarios para el futuro inmediato del país: provocar un estallido social mediante la asfixia económica, un diálogo coercitivo para tomar control de la economía, o una agresión militar directa. La declaración se dio en una entrevista con eldiario.es, en medio de la creciente presión estadounidense.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel , ha delineado tres posibles escenarios que, según su análisis, el gobierno de Estados Unidos contempla para el futuro inmediato de la isla: un estallido social, un diálogo coercitivo para tomar control de la economía cubana, o un conflicto armado.

Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el medio español eldiario.es, cuya transcripción fue publicada posteriormente por el gobierno cubano. Díaz-Canel expresó que la presión estadounidense se ha intensificado en las últimas semanas, con nuevas sanciones, la imputación al expresidente Raúl Castro, y el riesgo latente de un posible ataque. El mandatario subrayó que, a pesar de la retórica cada vez más agresiva proveniente de Washington, Cuba no amenaza a nadie, pero se prepara para defenderse.

El primer escenario descrito por Díaz-Canel es el de la asfixia económica. Según él, Estados Unidos busca provocar un estallido social mediante una presión económica extrema, que incluye la imposición de sanciones y la restricción del suministro de petróleo. Cuba ha sufrido una grave escasez de combustible desde que perdió los envíos de Venezuela, su principal proveedor. Esta situación ha agravado la crisis energética, afectando el suministro eléctrico, la disponibilidad de gasolina, los servicios médicos y otros servicios públicos esenciales.

El presidente cubano afirma que el objetivo de EE. UU. es crear un pretexto de ayuda humanitaria para intervenir en el país. El segundo escenario, según Díaz-Canel, es un diálogo coercitivo. En este caso, Estados Unidos buscaría imponer un diálogo de máxima presión para apoderarse de la economía cubana y ocupar el país económicamente, con el fin último de provocar un cambio en el sistema político.

El mandatario asegura que ese cambio de sistema es la gran aspiración de Estados Unidos. Por último, el tercer escenario es una agresión militar directa. Díaz-Canel advierte que Cuba se está preparando para resistir cualquier ataque.

"Nosotros tenemos el derecho a defendernos, a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y para que no haya derrota", declaró. En ese contexto, el presidente cubano recordó que el secretario de Estado de EE. UU. , Marco Rubio, calificó a La Habana como "una base de operaciones avanzada para la guerra irregular global".

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención la creciente tensión entre ambos países, que amenaza con desestabilizar aún más la región del Caribe





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