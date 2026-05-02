Díaz Ayuso compara el espíritu de Madrid en 1808 con la resistencia actual y critica la falta de apoyo estatal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó en el Día de la Comunidad la importancia de la libertad y criticó la falta de proyectos estatales que beneficien a toda España. También rindió homenaje a los héroes del 2 de Mayo y entregó la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a destacadas personalidades.

En el acto institucional por el Día de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha comparado la resistencia de los madrileños de 1808 contra la invasión francesa con el espíritu actual de la sociedad madrileña, que, según ella, se levanta unida en defensa de su libertad.

Díaz Ayuso expresó su preocupación por la situación de España y el escaso apoyo administrativo que, a su juicio, recibe la Comunidad de Madrid. Criticó la falta de proyectos estatales que beneficien a toda la nación, como reformas en infraestructuras, incentivos para médicos, atracción de inversiones y atención a la crisis familiar y demográfica. La presidenta cuestionó el futuro de los jóvenes, señalando que sus problemas se politizan y se ven filtrados por ideologías.

Además, advirtió contra quienes pretenden transformar la sociedad según sus intereses o reinterpretar el pasado con una visión presente. En cuanto a Madrid, describió un escenario próspero e imparable, cuyo principal desafío es crecer en equilibrio, anticipándose a los retos futuros y garantizando la convivencia entre el comercio tradicional y las empresas más innovadoras.

Díaz Ayuso atribuyó el éxito de la región a su enfoque práctico, alejado de nacionalismos e ideologías identitarias, y destacó el respeto mutuo entre regiones como ejemplo de convivencia. También expresó su orgullo por la visita del papa León XIV y reivindicó Madrid como una tierra de fe y tradiciones, donde se respeta la libertad religiosa.

Durante el acto, se entregó la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a catorce personalidades e instituciones, entre ellas el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y los 'vigilantes de Parla', jóvenes que salvaron una vida en Irlanda. Previamente, Díaz Ayuso rindió homenaje a los héroes del 2 de Mayo en el cementerio de la Florida, destacando su sacrificio por la libertad de España





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