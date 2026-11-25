La ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, honrando a las Hermanas Mirabal asesinadas en 1960 bajo la dictadura de Trujillo.

La Organización de las Naciones Unidas ( ONU) declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1999. Esta efeméride busca revertir la realidad estadística donde se reportan 129 asesinatos diarios de mujeres y niñas en el mundo. La elección de la fecha no fue arbitraria, sino que rinde homenaje póstumo a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal.

Origen del 25 de noviembre en la historia

Las hermanas Mirabal son el símbolo central de la lucha contra la violencia de género en América Latina. Sus cuerpos fueron hallados el 25 de noviembre de 1960 en La Cumbre, una zona montañosa de República Dominicana. Fueron encontradas dentro de un vehículo en el fondo de un barranco con signos evidentes de violencia extrema. Este trágico evento marcó un punto de inflexión en la resistencia política contra la dictadura.

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Contexto histórico de la dictadura de Trujillo

El régimen de Rafael Leónidas Trujillo, gobernante entre 1930 y 1961, persiguió activamente a las opositoras políticas. Las hermanas, conocidas como Las Mariposas, provenían de la provincia de Salcedo, hoy Hermanas Mirabal. Eran mujeres educadas, casadas con hijos, con una trayectoria de casi una década en el activismo político. Su participación en el Movimiento 14 de Junio las mantuvo en prisión varias ocasiones.

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Persecución política y rechazo a la dictadura

Minerva Mirabal rechazó abiertamente los avances sexuales del dictador, lo que provocó su ira inmediata. En una fiesta de junio de 1949, Trujillo intentó cortejarla, pero Minerva le pidió que dejara tranquilo a Pericles Franco. También declaró que no le interesaban las ideas políticas del gobernante. Este rechazo directo fue catalizado por la amistad de Minerva con líderes opositores exiliados como Pericles Franco.

Legado internacional y impacto actual

Luisa de Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, confirmó que eran cabecillas activas. Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo de Venezuela, señaló que su muerte fue política y no una vendetta personal. La fecha fue escogida a petición de grupos latinoamericanos para reconocer que las mujeres no disfrutan plenamente de sus derechos humanos. La efeméride sigue vigente para visibilizar la brutalidad sistemática contra las mujeres.