Día de Todos los Santos: Comunidades con festivo trasladado al lunes

Descubre dónde es festivo el lunes 2 de noviembre por el Día de Todos los Santos. Lista completa de comunidades autónomas que trasladan la fiesta nacional al puente.

El próximo lunes 2 de noviembre se convierte en jornada no laboral en gran parte del territorio español debido al traslado oficial del Día de Todos los Santos. Aunque la festividad religiosa y nacional se celebra oficialmente el 1 de noviembre, el hecho de que esta fecha haya coincidido con un domingo implica, según la normativa vigente, que el día libre se traslade al siguiente día laborable.

Traslado del festivo nacional a lunes

Esta situación es habitual en nuestro país cuando las fiestas nacionales caen en días no laborables como el domingo o los festivos locales. La Ley del calendario laboral establece que, en estos casos, la administración pública y las empresas deben compensar ese día libre con el siguiente lunes. De esta manera, los trabajadores y estudiantes disfrutan de una jornada adicional de descanso.

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El calendario laboral para el año en curso indica que esta será la segunda oportunidad para hacer un puente en menos de un mes. Anteriormente, el 12 de octubre, que también fue festivo nacional, coincidió con un lunes, permitiendo ya una salida larga. Ahora, con el Día de Todos los Santos, se repite un escenario similar en muchos puntos del mapa nacional.

Comunidades que trasladan la fiesta

La normativa estatal otorga a las comunidades autónomas la potestad de decidir si trasladan o no los festivos nacionales que caen en domingo. En este caso, un número significativo de regiones ha optado por mantener la tradición del puente laboral. Las comunidades autónomas que han decidido trasladar el festivo al lunes 2 de noviembre son: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra.

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En estas regiones, el lunes será un día no laborable, lo que permitirá a sus residentes disfrutar de un descanso adicional. Esta decisión responde a criterios de organización económica y social, buscando maximizar los periodos de ocio y reunión familiar sin afectar significativamente la productividad semanal.

Regiones que mantienen la fecha original

Por el contrario, otras comunidades autónomas han decidido no trasladar la festividad. Estas regiones han preferido mantener la celebración el 1 de noviembre, día oficial, y no crear un puente el lunes. Las comunidades que siguen esta dinámica son: Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Esta diversidad de criterios obedece a las diferentes necesidades laborales, tradiciones locales y calendarios propios de cada territorio. Todas estas decisiones respetan el límite anual de días festivos establecido por la ley, aunque la distribución de estos días puede variar según la prioridad de cada administración autonómica.

Excepción en la capital madrileña

Mientras la mayor parte de España espera a diciembre para el siguiente festivo nacional, la ciudad de Madrid tiene un día libre adicional en noviembre. Esto se debe a que el 9 de noviembre se celebra la fiesta regional, aunque en este caso específico, la capital cuenta con una festividad propia adicional. La patrona de Madrid, junto con San Isidro, figura en el calendario local.

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Es importante notar que esta festividad adicional en Madrid es exclusiva para la capital y no se extiende a toda la comunidad autónoma. Por lo tanto, los residentes de la ciudad disfrutarán de un puente adicional, mientras que el resto de la región seguirá el calendario general del resto de las comunidades que trasladaron el Día de Todos los Santos.

En conclusión, la planificación del descanso para el 2 de noviembre depende directamente de la comunidad autónoma donde se resida. La libertad de las regiones para gestionar sus festivos crea un panorama desigual pero personalizado, adaptado a las realidades socioeconómicas de cada zona. Los trabajadores deben consultar sus convenios colectivos y calendarios locales para confirmar si ese lunes será efectivo como día de descanso.