Día de Canarias 2026: festivo solo en las islas y sin puente al caer en sábado

El 30 de mayo, Día de Canarias, será festivo únicamente en el archipiélago en 2026. Al coincidir con sábado, no generará un puente laboral ni afectará al resto de España.

El Día de Canarias, que se celebra el 30 de mayo , es una de las festividades autonómicas más significativas del archipiélago. Conmemora la primera sesión del Parlamento de Canarias, celebrada el 30 de mayo de 1983 en Santa Cruz de Tenerife, un hito que marcó el inicio de la autonomía política de las islas.

Desde entonces, esta fecha se ha consolidado como un símbolo de identidad regional y es reconocida oficialmente en el calendario laboral de toda la comunidad autónoma. No obstante, su carácter festivo no se extiende al resto de España, donde el 30 de mayo transcurre como un día laborable ordinario, salvo en aquellos municipios que hayan fijado alguna celebración local adicional.

En 2026, el 30 de mayo caerá en sábado, lo que reduce significativamente su impacto en la vida laboral de los canarios. Aunque mantiene su condición de día festivo en el archipiélago, para la mayoría de los trabajadores que descansan los fines de semana no supondrá un cambio real en su rutina.

Sin embargo, para aquellos empleados en sectores como el comercio, la hostelería, el transporte o la sanidad, que habitualment trabajan los sábados, el festivo sí tendrá consecuencias laborales, ya que deberá ser retribuido como tal según los convenios colectivos o contratos individuales. En cualquier caso, al caer en fin de semana, el Día de Canarias no dará lugar a ningún puente en ninguna comunidad autónoma, ni siquiera en las propias islas.

Fuera de Canarias, el 30 de mayo no tiene ninguna repercusión festiva. Comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, el País Vasco, Baleares o Castilla-La Mancha no incluyen esta fecha como día no laborable por motivos autonómicos. En todos estos territorios será un sábado más, a menos que coincida con alguna festividad local previamente establecida.

Así pues, el Día de Canarias sigue siendo una celebración exclusiva del archipiélago, que en 2026 perderá parte de su atractivo para quienes esperaban un descanso prolongado, pero que mantiene su importancia como recordatorio de la identidad y la historia del pueblo canario





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