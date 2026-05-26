CVC vende sus acciones en Naturgy a Goldman Sachs

El fondo de capital riesgo CVC ha encargado a Goldman Sachs la venta de sus acciones en Naturgy, una de las empresas energéticas españolas más importantes. Naturgy ha encargado a esa entidad la venta de un 11,08% del capital de Naturgy, valoradas en unos 3.200 millones de euros. En paralelo a esa colocación entre inversores institucionales, CVC ha acordado liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs por acciones representativas de un 2,72% del capital de Naturgy. La salida de CVC, que llevaba mucho tiempo queriendo vender, pone fin a su etapa en Naturgy y se suma a la salida de BlackRock, que en marzo vendió su participación en la energética. Tras la salida de CVC, el accionariado de Naturgy queda compuesto por Criteria Caixa (28,5%), el fondo IFM (15,5%), la familia March (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%).

El fondo de capital riesgo CVC ha encargado a Goldman Sachs la venta de sus acciones en Naturgy , una de las empresas energéticas españolas más importantes.

Naturgy ha encargado a esa entidad la venta de un 11,08% del capital de Naturgy, valoradas en unos 3.200 millones de euros. En paralelo a esa colocación entre inversores institucionales, CVC ha acordado liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs por acciones representativas de un 2,72% del capital de Naturgy.

La salida de CVC, que llevaba mucho tiempo queriendo vender, pone fin a su etapa en Naturgy y se suma a la salida de BlackRock, que en marzo vendió su participación en la energética. Tras la salida de CVC, el accionariado de Naturgy queda compuesto por Criteria Caixa (28,5%), el fondo IFM (15,5%), la familia March (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%)





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