Curro Vázquez, Premio Nacional de Tauromaquia 2025

El torero retirado Curro Vázquez recibe el Premio Nacional de Tauromaquia 2025 por su destacada trayectoria y su contribución a la tauromaquia, especialmente por su actuación en Las Ventas el pasado 12 de octubre.

El reconocido torero retirado y apoderado Curro Vázquez , oriundo de Linares, Jaén, y quien actualmente cuenta con 74 años de edad, ha sido honrado con el prestigioso Premio Nacional de Tauromaquia , correspondiente al año 2025. La decisión fue tomada por el jurado reunido en Santander, marcando así la segunda edición de este importante galardón.

Este premio es convocado por el Senado, en colaboración con diversas entidades autonómicas como la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia. El premio surge tras la supresión del antiguo premio otorgado por el Ministerio de Cultura, consolidándose como un reconocimiento crucial en el ámbito taurino.\El jurado, en su deliberación, eligió a Curro Vázquez en reconocimiento a su destacada participación en el festival celebrado en la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas, el pasado 12 de octubre. Este evento trascendió la mera dimensión artística, convirtiéndose en un significativo acontecimiento de afirmación cultural. La Fundación Toro de Lidia, a través de un comunicado, resaltó que la presencia de Curro Vázquez en dicho evento no solo aportó su vasta experiencia y maestría, sino que también actuó como un puente intergeneracional. Su actuación logró acercar a las audiencias más jóvenes una concepción profunda, clásica y perdurable del arte del toreo, contribuyendo así a la preservación y difusión de esta tradición. Adicionalmente, el acta de la reunión del jurado evidencia el reconocimiento a la trayectoria de Curro Vázquez. Se enfatiza su compromiso inquebrantable con la tauromaquia a lo largo de toda su vida, y se destaca su dedicación constante, tanto en los ruedos como fuera de ellos. El jurado subraya que su legado va más allá de su exitosa carrera profesional, extendiéndose a su papel como referente, formador e inspirador de las nuevas generaciones de toreros y aficionados.\Curro Vázquez, nacido el 1 de mayo de 1952 en Linares, Jaén, tuvo una destacada trayectoria en el mundo del toreo. Su debut con picadores tuvo lugar en Vistalegre, Madrid, y en la misma plaza recibió la alternativa el 12 de octubre de 1969. En esa ocasión, compartió el ruedo con José Fuentes en un mano a mano que dejó una herida en la historia del toreo. La Fundación Toro de Lidia destaca que Curro Vázquez es uno de los toreros más sobresalientes en su paso por Las Ventas, habiendo toreado en esta plaza en 82 ocasiones. Entre sus faenas más memorables, se recuerdan las realizadas con toros de Salvador Domecq en 1981, de Victorino Martín en 1989 y la faena bajo la lluvia en 1994 con un toro de Alcurrucén. Sus seguidores le apodaron 'El Curro de Madrid', reconocimiento a su estilo de toreo puro, basado en la pureza, las plantas asentadas y la entrega al toro. La Fundación destaca que Curro Vázquez, a pesar de las dificultades y altibajos en su carrera, mantuvo viva la ilusión y el sueño de la faena perfecta. En su regreso a la plaza de Las Ventas, el pasado 12 de octubre, motivado por la amistad con 'Antoñete', el reencuentro con la plaza y la participación de Morante de la Puebla, Curro Vázquez cortó dos orejas y salió a hombros, consolidando un momento inolvidable para la afición. El premio, dotado con 30.000 euros, será entregado el próximo 27 de abril en el Senado





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