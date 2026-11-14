Curiosidades y normas de Longyearbyen, el pueblo más septentrional del mundo

Descubre las reglas únicas de Longyearbyen, donde está prohibido morir, los gatos no pueden entrar y los residentes pasean armados por la seguridad pública.

Longyearbyen se distingue como uno de los asentamientos humanos más septentrionales del planeta y cuenta con una población de en torno a 2.500 personas. Esta localidad, ubicada en el archipiélago de Svalbard que pertenece al Reino de Noruega, posee numerosas peculiaridades provocadas por su ubicación geográfica única.

Seguridad pública y fauna local

En este pueblo es habitual ver a sus habitantes pasear armados, una práctica necesaria debido a la presencia de osos polares que deambulan libremente por la naturaleza circundante. Estos encuentros con los grandes depredadores son una realidad constante en la zona ártica.

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Por eso, es normal que los residentes que se mueven fuera del asentamiento urbano lleven armas de fuego para protegerse. La convivencia con la vida silvestre impone medidas de seguridad estrictas para la población local.

Prohibición de gatos y perros como transporte

En cambio, otro animal tiene vetada su presencia: el gato. En Longyearbyen, la presencia de felinos está generalmente prohibida por la amenaza que pueden representar para la fauna local y el equilibrio ecológico de las islas Svalbard.

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Los perros, en cambio, son muy frecuentes en un lugar donde el trineo es un medio de transporte más. Esta distinción refleja la adaptación de la comunidad a las condiciones extremas del Ártico.

Restricciones funerarias y permafrost

La muerte está prohibida en Longyearbyen, una norma que responde a las condiciones ambientales particulares de la región. El problema reside en el permafrost que hay bajo Longyearbyen, que mantiene el suelo congelado durante largos periodos.

En los cementerios comunes, la tierra va recuperando gradualmente lo que ha sido enterrado. Aquí, los cuerpos no se descomponen normalmente, mientras que los cambios en el suelo congelado pueden provocar que los ataúdes se desplacen hacia la superficie.

Por lo tanto, cualquiera que desee un lugar de descanso final convencional debe buscar fuera del asentamiento. En cambio, las cenizas pueden ser enterradas en el cementerio local bajo ciertas condiciones específicas establecidas por las autoridades.

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Investigación científica y turismo actual

Longyearbyen es ahora un lugar muy atractivo para el turismo y para la ciencia, ya que es un polo de investigación en materias como la biología polar y el cambio climático. La evolución del pueblo, fundado por una compañía minera, ha transformado su economía tradicional.

Las temperaturas en invierno pueden desplomarse hasta valores extremos, lo que añade rigor a la vida en este enclave. A pesar de la dureza del clima, la comunidad mantiene sus costumbres y regulaciones únicas.