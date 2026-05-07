CUPRA: 'The Chosen One' es una campaña global con estética cinematográfica y Tom Felton

La marca de automóviles ha presentado una nueva campaña global con una estética de lo más cinematográfica creada junto a &Rosàs. El spot está protagonizado porTom Felton, el actor que dio vida a Draco Malfoy en Harry Potter. La pieza reinterpreta la célebre escena de Ollivanders para trasladar el concepto de ‘elección’ al universo de la conducción.

CUPRA vuelve a apoyarse en la cultura pop para construir marca. La marca de automóviles ha presentado 'The Chosen One', una nueva campaña global con una estética de lo más cinematográfica creada junto a &Rosàs.

El spot está protagonizado porTom Felton, el actor que dio vida a Draco Malfoy en Harry Potter. La pieza reinterpreta la célebre escena de Ollivanders para trasladar el concepto de ‘elección’ al universo de la conducción. Patrick Sievers, Director Global de Marketing de la compañía, destaca: 'Esta es una de las campañas más ambiciosas de CUPRA, respaldada por una estrategia global diseñada para inspirar a audiencias en distintos mercados.

Trabajar con Tom Felton nos permite conectar con ellas a través de una referencia cultural compartida, creando una historia que encaja plenamente con nuestra marca. El hecho de que esté disponible tanto como campaña de gama, así como protagonizada individualmente por el Terramar, el Formentor y el León, sin duda generará un gran impacto'. La magia del spot: cuando es el vehículo quien escoge a su conducto





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