Cunext Industries Selecciona Bancos para Potencial OPV Valorada en Más de 1000 Millones

Cunext Industries, del grupo de Dámaso Quintana, contrata a Morgan Stanley y JPMorgan para una salida a bolsa prevista en 2027 con una valoración superior a mil millones de euros.

El grupo industrial Cunext Industries, liderado por Dámaso Quintana y con sede principal en España, ha dado un paso decisivo hacia su cotización en bolsa al contratar a prestigiosos bancos internacionales para coordinar su oferta pública de venta. La compañía ha seleccionado a Morgan Stanley, JPMorgan y Barclays como coordinadores globales, mientras se analiza la viabilidad de una salida al mercado que podría alcanzar una valoración de más de mil millones de euros.

Este movimiento estratégico busca capitalizar el crecimiento sostenido de la empresa fabricante de cables de cobre y aluminio. Las fuentes del mercado confirman que los bancos elegidos tienen la tarea de tantear el interés de los inversores institucionales en las principales plazas financieras mundiales, preparando el terreno para una colocación que ocurrirá cuando las condiciones del mercado y el apetito de los inversores bursátiles sean favorables.

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Detalles del Proceso de Colocación Financiera

El proyecto se encuentra actualmente en una fase preliminar de análisis y estructuración. La colocación efectiva de las acciones de Cunext Industries no se materializará hasta el año 2027, estableciendo la primavera del próximo año como la primera ventana de oportunidad posible para el lanzamiento oficial.

La selección de Morgan Stanley, JPMorgan y Barclays responde a la necesidad de contar con expertos con experiencia en mercados de gran envergadura. Estos coordinadores globales evaluarán la mejor estrategia para presentar la empresa ante los fondos de inversión y los grandes accionistas, maximizando la captación de recursos.

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Fundamentos Financieros y Posicionamiento del Grupo

La solidez financiera de Cunext Industries es un pilar fundamental para esta operación. En el año 2025, la compañía logró generar ventas superiores a los 2.000 millones de euros y alcanzó un beneficio bruto operativo (EBITDA) de 89 millones de euros. Estos números demuestran una rentabilidad operativa sólida que sustenta la potencial valoración.

Velora Invest, la entidad controladora de Cunext Industries, también posee participaciones en diversas empresas, algunas de ellas ya cotizadas. Esta estructura corporativa compleja permite una diversificación de riesgos y un ecosistema empresarial amplio que puede resultar atractivo para los inversores que buscan exposición al sector industrial y tecnológico.

Impacto en la Industria del Cobre y Estrategia Sostenible

El objetivo principal de la colocación accionaria es recaudar capital para sanear el balance de la empresa y financiar inversiones estratégicas, destacando la nueva planta de reciclaje de cobre ubicada en Córdoba. Esta instalación permite recoger chatarra de cobre y reutilizarla para producir nuevos cables, un proceso que resulta más barato que extraer metal recién de las minas.

La apertura de esta nueva fábrica se enmarca en una estrategia de autonomía estratégica frente a otras regiones del mundo, alineada con los objetivos de transición energética y economía circular. El aprovisionamiento local y reciclado de materias primas reduce la dependencia de importaciones y fortalece la cadena de suministro ante posibles fluctuaciones geopolíticas.

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Contexto del Mercado y Próximos Pasos

El entorno actual del mercado de valores presenta desafíos significativos para las nuevas salidas a bolsa. En los últimos meses, otras firmas españolas han optado por retrasar sus respectivas colocaciones debido a la volatilidad y a la incertidumbre económica global, lo que obliga a Cunext Industries a ser cautelosa con la selección de la fecha precisa.

No obstante, la empresa mantiene su rumbo hacia el año 2027, aprovechando la ventana de la primavera para monitorear la evolución de los tipos de interés y la confianza de los inversores. La operación podría atraer a nuevos accionistas que apuestan por la sostenibilidad y la tecnología industrial, consolidando a Cunext Industries como un jugador clave en el sector de los materiales eléctricos en Europa y Estados Unidos.