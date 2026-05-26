Cumpleaños 58 del rey Federico: alegría familiar y preocupación por la salud de la reina Margarita

El monarca danés celebra sus 58 años con un saludo al público, mientras la ausencia y el reciente ingreso hospitalario de su madre, la reina Margarita, añaden un tono agridulce a la celebración.

El rey Federico de Dinamarca celebró este martes sus cincuenta y ocho años en una ceremonia tradicional en el balcón del Palacio de Amalienborg, rodeado de su esposa, la reina Mary, y de dos de sus hijos, los mellizos Vincent y Josephine.

La familia real saludó a los ciudadanos que se agolparon en la zona y recibió miles de mensajes de felicitación a través de la página web y los perfiles oficiales de la Casa Real. En esta ocasión, la ocasión estuvo marcada por una mezcla de alegría y preocupación: mientras el monarca disfrutaba de los aplausos, la salud de su madre, la reina Margarita, se convirtió en el foco de la noticia.

La anciana soberana, de ochenta y seis años, había sido dada de alta el diecinueve de mayo tras una angioplastia de urgencia, pero apenas una semana después volvió a ser internada por complicaciones derivadas de un gran coágulo de sangre que descubrió una tomografía. Este ingreso, anunciado por un comunicado oficial el lunes, impidió que la reina Margarita asistiera al saludo público, lo que hizo que la celebración del cumpleaños del rey tuviese un matiz agridulce.

Además de la ausencia de la matriarca, la presencia de los hijos mayores -el príncipe heredero Christian, de veinte años, e Isabella, de diecinueve- también se hizo sentir por la falta, ya que ambos no acompañaron a sus padres al balcón. La razón no fue revelada, pero la familia real explicó que los jóvenes estaban comprometidos con otras obligaciones institucionales.

Por su parte, la pequeña Josephine destacó por su atuendo primaveral de la firma Sandro, mientras que el príncipe Vincent lució un blazer con un delicado aplique en forma de rosa, firmado por Armani. Para conmemorar su aniversario, el rey Federico ha encargado tres nuevos retratos oficiales, uno de los cuales es en blanco y negro y lo muestra vestido con uniforme militar de gala y varias condecoraciones, una sesión fotográfica realizada en el Salón del Trono del Palacio de Christiansborg.

El día no estuvo exento de actividades deportivas y benéficas. Apenas dos días antes del ingreso de la reina Margarita, Federico y Mary, junto a sus cuatro hijos, participaron en la Royal Run, una carrera popular creada en 2018 cuando el entonces príncipe heredero cumplió cincuenta años. La prueba, que reúne a miles de ciudadanos que corren junto a la familia real, busca promover el deporte y la cohesión social en Dinamarca.

En cuanto a la percepción pública, los dos años de reinado de Federico han sido en general estables, aunque no exentos de críticas. La modernización de la imagen monárquica, con un estilo más cercano y menos protocolar, ha sido bien recibida, pero también ha generado polémica por los frecuentes periodos de descanso del rey y algunos gastos de la Casa Real.

Recentemente, los mellizos Vincent y Josephine fueron confirmados, un sacramento que se celebró con la presencia del rey Felipe VI de España, lo que subraya los lazos familiares entre las casas reales europeas. A la espera de la recuperación de la reina Margarita, la familia real continúa con sus deberes y eventos oficiales, manteniendo la atención de la opinión pública tanto nacional como internacional





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