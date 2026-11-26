Líderes europeos fracasan en alinear posiciones para el nuevo presupuesto comunitario. Antonio Costa presenta propuesta recortada mientras Francia exige ajustes democráticos.

Los veintisiete estados miembros de la Unión Europea iniciaron esta cumbre con profundas divisiones estructurales que dificultaron cualquier avance significativo hacia el nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034. La presidente italiana del Consejo de la Unión Europea, Giorgia Meloni, alertó antes del encuentro sobre la falta de margen de maniobra tras una jornada marcada por desacuerdos fundamentales entre las diferentes facciones políticas y económicas del bloque continental.

Propuesta Recortada de Costa Genera Escepticismo

La propuesta presentada por Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, contempla un recorte de 180.540 millones de euros respecto al plan inicial elaborado por la Comisión Europea. Según las cifras oficiales, el nuevo marco se sitúa en 1,58 billones de euros a precios constantes de 2025, lo que representa una reducción del 10,24% frente a los 1,76 billones planteados inicialmente por Bruselas.

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El líder portugués defendió esta cifra como un Marco Financiero realista capaz de responder a las nuevas prioridades comunitarias sin dejar de lado las políticas tradicionales. Para financiar estos objetivos, Costa planteaba la creación de cinco nuevas fuentes de ingresos, incluyendo una propuesta gravamen específico dirigido a las grandes empresas tecnológicas globales.

División entre Ahorradores del Norte y Cohesión del Sur

Los 'frugales', liderados por el norte de Europa, rechazaron rotundamente la base de la negociación. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y portavoz de este grupo, afirmó que la propuesta de Costa no puede ser la base para un acuerdo final. Este bloque aboga por invertir más en competitividad, defensa y fronteras exteriores, mientras reduce el gasto en agricultura y fondos de cohesión.

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Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos, coincidió en este sentido, advirtiendo que el volumen propuesto es demasiado alto para sus estándares presupuestarios. Christian Stocker, también representante de los 'ahorradores', subrayó que no habrá pacto a cualquier precio, independientemente de las presiones del calendario político.

Por el contrario, los países del sur, incluidos Francia y España, mantienen que las nuevas cuentas deben garantizar recursos suficientes para los retos actuales. La idea de separar los fondos agrícolas de los de cohesión, mencionada por algunos miembros, ha encontrado resistencia en las naciones que dependen de estas transferencias estructurales para su desarrollo regional.

Presión Democática de Macron y Posiciones Constructivas

Emmanuel Macron, presidente de Francia, expresó su profundo descontento con el ritmo de las negociaciones y la dirección actual. Afirmó que prolongar las negociaciones hasta el nuevo año no es democráticamente posible debido a las proximidades de las elecciones presidenciales de abril. El líder francés insistió en que la UE debe seguir las recomendaciones de los informes de Draghi y Letta sobre competitividad económica.

Aunque reconoció que probablemente no le gustará el resultado final, Macron afirmó que se alcanzará un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para los próximos siete años. Reiteró su postura de ser constructivos pero exigentes, subrayando que una economía próspera y una mejor capacidad de defensa son prioridades aplicables a toda Europa, incluyendo Ucrania.

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Plazos Estrechos y Próximos Pasos en Diciembre

Los líderes han fijado el cónclave del 17 y 18 de diciembre como fecha límite para intentar cerrar un acuerdo antes de la Navidad. Este calendario extremadamente ajustado aumenta la presión sobre los gobiernos nacionales para encontrar compromisos rápidos que satisfagan a los veintisiete miembros.

Antonio Costa ha anunciado que presentará una nueva propuesta en los próximos días para intentar romper el estancamiento actual. La Comisión Europea ha aprovechado este periodo de incertidumbre para anunciar que permitirá nuevas ayudas estatales de hasta 50.000 euros a las empresas, con el objetivo de aliviar el impacto inmediato de la crisis energética en el sector productivo.

Christian Merz, canciller de Austria, ofreció una nota optimista al describir a los socios de la UE como veintisiete países que están construyendo puentes, aunque reconoció que la estructura definitiva aún no está terminada. La expectativa es que estas negociaciones finales logren un equilibrio que permita a la Unión Europea enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del futuro inmediato.