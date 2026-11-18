Líderes de EE.UU., Rusia y China se reunirán en Shenzhen para debatir nuclear, Ucrania e Irán. La cita genera temor de acuerdos excluyentes.

La proximidad de una histórica cumbre entre los presidentes Donald Trump de Estados Unidos, Vladímir Putin de Rusia y Xi Jinping de China ha reactivado el debate sobre la reconfiguración del orden internacional. Este encuentro, previsto al margen de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, enfrenta a las tres superpotencias con agendas divergentes pero objetivos convergentes en materia de seguridad estratégica. La posibilidad de que estos gobiernos negocien directamente temas que afectan a terceros países ha desatado una intensa preocupación diplomática a nivel global.

Comparación con Yalta y equilibrio de poder

La estructura de esta reunión ha sido comparada directamente con la Conferencia de Yalta de 1945, donde Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido establecieron las bases del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Más de ochenta años después, Xi Jinping asume un rol simbólico similar al de Winston Churchill, sentando las bases para una nueva arquitectura geopolítica. Las tres potencias llegan al tablero con múltiples cuestiones pendientes, incluyendo el futuro del armamento nuclear, los conflictos en Ucrania e Irán, las sanciones contra Moscú y las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

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Desafíos en el control de armamento nuclear

La gestión de los arsenales nucleares se perfila como uno de los pilares centrales de las conversaciones. La Casa Blanca ha confirmado su interés en reducir los arsenales, aunque advierte que no espera alcanzar acuerdos formales durante este primer encuentro. El último gran pacto estratégico entre Washington y Moscú fue el acuerdo START, que limitaba las ojivas desplegadas. Según estimaciones actuales, Rusia contaba con aproximadamente 5.420 ojivas y Estados Unidos con 5.042, mientras que China poseía 620. Esta desigualdad numérica representa el principal escollo, ya que Pekín es reticente a asumir compromisos idénticos con un arsenal inferior.

Conflictos en Ucrania y Oriente Medio

Los dos grandes frentes bélicos actuales, Ucrania e Irán, rodean la lógica de la cumbre. El Kremlin busca abordar la seguridad europea al margen de Kiev y sus aliados, mientras que Estados Unidos quiere incluir las tensiones en Oriente Medio derivadas de la guerra iraní y la crisis económica por los carburantes. En Ucrania, a pesar de los contactos en Abu Dabi, continúa la escalada militar con ataques ucranianos a Crimea y bombardeos rusos intensificados. Una de las principales discrepancias radica en los mecanismos de seguridad europea y las garantías sobre la expansión de la OTAN, puntos rechazados por Kiev.

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Impacto geopolítico y distensión comercial

Para Vladimir Putin, esta es la primera cumbre con países occidentales en seis años y una oportunidad para recuperar la influencia global tras la invasión de Ucrania. Por su parte, Xi Jinping, anfitrión en Shenzhen, busca consolidar la distensión diplomática para preservar las relaciones comerciales y liderar la pugna por la supremacía tecnológica e inteligencia artificial. La inquietud mayor reside en que las tres potencias negocien esferas de influencia sin consultar a los afectados, replicando dinámicas de gran potencia que han marcado la política internacional durante décadas.

Agenda final y declaraciones conjuntas

A pesar de la expectación generada, que algunos críticos tildan de juegos de politólogos, los tres gobiernos continúan negociando los detalles de la agenda definitiva. Existe una hipotética declaración conjunta que podría formalizar nuevos entendimientos, pero la ausencia de representantes de Europa y Oriente Medio en la mesa de Shenzhen deja dudas sobre la legitimidad y aplicabilidad de los acuerdos. La capacidad de consensuar mecanismos para evitar una carrera armamentística en un contexto de tensión creciente será la verdadera medida del éxito de esta cita histórica.