Cumbre Iberoamericana y crisis en el PSOE tras la dimisión de Puente

El PSOE busca recuperar terreno político en la Cumbre Iberoamericana tras la dimisión de Óscar Puente por la tragedia ferroviaria, enfrentándose a líderes de derecha como Milei y Kast.

El Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) se enfrenta a una semana crítica que combina la gestión de la tragedia ferroviaria en Toledo con la preparación para la cumbre política de Madrid. La dimisión del ministro Óscar Puente ha forzado un cambio en la estrategia electoral del partido, que buscaba un tono festivo pero ahora prioriza la recuperación del terreno político.

Impacto de la dimisión de Óscar Puente

La renuncia de Óscar Puente ocurre apenas días antes de los primeros mítines electorales programados tras el accidente que cobró múltiples vidas. Esta decisión política deja sin encaje la campaña originalmente bautizada como "la campaña del amor", que los socialistas habían diseñado para transmitir optimismo. Puente era considerada la figura más expuesta ante las críticas a la gestión ferroviaria del Gobierno central.

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Diplomacia con líderes de derecha

La cumbre sirve como escenario para interactuar con figuras como Javier Milei y José Antonio Kast. El presidente chileno recibirá la Medalla Internacional de Madrid por defender la libertad y la seguridad. Los socialistas ven en estos encuentros una oportunidad para marcar distancia ideológica y evitar la involución política.

Asistencia y presencia de mandatarios

La mayoría de los mandatarios asistentes representan corrientes de derecha o centroderecha en sus respectivos países. Entre los presentes se encuentran Rodrigo Paz de Bolivia, Laura Fernández de Costa Rica, Nasry Asfura de Honduras, Luis Abinader de República Dominicana y Xavier Espot de Andorra. Esta diversidad forma parte inherente del foro iberoamericano.

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Ausencias de líderes clave y nuevos desafíos

Finalmente, ni el presidente brasileño ni la mandataria mexicana viajarán a Madrid. Tampoco acudirá la presidenta encargada de Venezuela, sobre quien pesan sanciones de la Unión Europea. Los tres países estarán representados por sus ministros de Exteriores. Moncloa intentará utilizar este espacio para relanzar su mensaje de campaña contra la ultraderecha.

Cronología y agenda política inminente

La agenda incluye intervenciones de Felipe VI, Pedro Sánchez y el secretario general iberoamericano. El jueves se celebra la sesión plenaria precedida por la fotografía oficial. El PSOE afronta este momento difícil mientras prepara su regreso a los mítines con un acto en Valencia previsto para este viernes.