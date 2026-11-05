Cumbre Iberoamericana: Acuerdo en Madrid sobre coerción y nuevas alianzas

La XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid concluye con un acuerdo contra la coerción internacional. Argentina y Paraguay mantienen reservas, mientras se crean nuevas redes de protección civil e inteligencia artificial.

La XXX Cumbre Iberoamericana ha llegado a su fin este jueves en Madrid tras dos intensas jornadas de negociaciones entre los líderes de la región. Los jefes de Estado y de Gobierno han alcanzado un consenso clave al rechazar explícitamente cualquier forma de coerción o aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional que limiten el desarrollo de los Estados. Esta postura fundamental queda plasmada en la Declaración de Madrid, un documento extenso que incluye otros diecinueve puntos adicionales para guiar la cooperación regional.

Posición frente a la coerción internacional

El punto central del acuerdo establece que los países iberoamericanos no tolerarán acciones que obstaculicen la capacidad de las naciones para atender sus propias necesidades y prioridades de desarrollo. El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, aclaró durante la rueda de prensa que la disidencia de cuatro países respecto a este punto específico no genera ninguna complicación operativa ni política. La posición fue firmada por la mayoría, aunque algunos estados optaron por desmarcarse textualmente en el documento final.

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Reservas de Argentina y Paraguay

Argentina se ha distanciado claramente de varias iniciativas propuestas, destacando su oposición histórica a la regulación de la inteligencia artificial. Por ello, Buenos Aires no respalda la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial ni la adopción de mecanismos educativos superiores propuestos. Además, Argentina interpretó el concepto de género según lo definido en el artículo 7.3 del Estatuto de Roma, excluyéndose de la promoción de igualdad de género tal como se entendió en el núcleo del acuerdo.

Paraguay también expresó desacuerdo con la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial y rechazó reconocer la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos como instrumento orientador. Este país fundamentó su posición en el artículo 48 de su Constitución Nacional, definiendo la igualdad de género conforme a su marco jurídico interno. Andrés Allamand señaló que estas diferencias no afectan el núcleo fundamental de la declaración, ya que existen consensos amplios sobre los temas centrales.

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Nuevas estructuras de cooperación

A pesar de las disensiones ideológicas, la cumbre logró aprobar hitos concretos como la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil. Esta red, apoyada por los veintidós países presentes, fortalecerá las capacidades de prevención, mitigación y respuesta ante emergencias mediante un fondo fiduciario y un Mecanismo Regional de Cooperación. También se aprobó la iniciativa para fomentar la educación, la cultura y la innovación tecnológica en toda la región.

Los líderes reafirmaron su compromiso con la Comunidad Iberoamericana y el multilateralismo, incluyendo el arreglo pacífico de controversias y la abstención del uso de la fuerza. Como parte de esta expansión institucional, Angola, India y Turquía fueron admitidos este jueves como Observadores Asociados de la Comunidad Iberoamericana. Asimismo, la Asociación de Estados del Caribe pasó a ser Observador Consultivo, ampliando el alcance diplomático de la organización.

Proyección del multilateralismo

El rey Felipe VI, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y Andrés Allamand presidieron la sesión plenaria junto a los demás mandatarios. Allamand manifestó que la cumbre refuerza la importancia del multilateralismo actual y no teme por la proyección futura del evento. La reunión consolidó una plataforma de diálogo que, aunque muestra divisiones en temas específicos, mantiene una base sólida de cooperación estratégica para el futuro inmediato.