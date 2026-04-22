Cumbre Europea en Chipre en Medio de la Crisis en Oriente Próximo

Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Chipre para abordar la crisis en Oriente Próximo y su impacto económico, así como el futuro presupuesto comunitario. La cumbre se celebra en un contexto de alta tensión y con Chipre directamente afectado por el conflicto.

Los líderes europeos se han reunido en Chipre , país que actualmente ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea , para una cumbre informal en un momento de gran tensión internacional.

Esta reunión adquiere una relevancia especial debido a la reciente crisis en Oriente Próximo, que ha afectado directamente a Chipre al ser objeto de ataques iraníes contra bases militares británicas en su territorio en respuesta a las acciones de Estados Unidos e Israel. A pesar de las estrictas medidas de seguridad implementadas, la cumbre se considera un gesto de apoyo a Chipre.

El debate se extenderá a lo largo de dos días, caracterizado por un formato informal que facilita conversaciones más abiertas y directas, aunque la gravedad de la situación global limita el margen para la reflexión teórica. El principal foco de la discusión es el impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre la economía europea, que ya ha sufrido un aumento de 24.000 millones de euros en la factura energética debido al incremento de los precios del petróleo y el gas natural, especialmente por la amenaza de bloqueo del estrecho de Ormuz.

Los líderes europeos coinciden en que la crisis no es de su autoría ni están directamente involucrados, pero enfatizan la necesidad de una solución diplomática. La Unión Europea se muestra dispuesta a contribuir a mantener abierto el estrecho de Ormuz, principalmente a través de esfuerzos diplomáticos.

Además, la Comisión Europea presentará medidas para mitigar el impacto económico de la guerra, priorizando la protección de los grupos vulnerables, la no desviación del plan de transición energética y la retirada de estas medidas una vez que la situación se estabilice, minimizando así el impacto en las finanzas públicas. Se busca coordinar la respuesta entre los Estados miembros para evitar distorsiones en el mercado y una competencia desleal.

La agenda del viernes se centrará en las líneas generales del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF) para el período 2028-2034, los presupuestos comunitarios. Esta es la tercera ocasión en que se intenta avanzar en esta negociación, que previamente se vio obstaculizada por desacuerdos sobre el acuerdo de Mercosur, el rescate a Ucrania y la persistente crisis energética.

El objetivo inicial es abordar la denominada ecuación financiera, es decir, encontrar un equilibrio entre las ambiciones y necesidades de la Unión Europea y su capacidad de financiación. Esto es crucial considerando la necesidad de financiar nuevas prioridades como la competitividad y la Defensa, además de abordar la deuda acumulada durante la pandemia.

Aunque no se espera una discusión detallada sobre la asignación de fondos a cada partida presupuestaria, los líderes analizarán nuevas propuestas de impuestos y contribuciones, incluyendo una tasa para empresas con ingresos superiores a 100 millones de euros anuales, así como la recaudación de impuestos ambientales y la reasignación de impuestos especiales al tabaco, con el objetivo de obtener 60.000 millones de euros adicionales





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