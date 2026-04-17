Cumbre España-Brasil en Barcelona: Sánchez y Lula firman acuerdos en economía, innovación y cooperación social

El presidente español Pedro Sánchez y su homólogo brasileño Lula da Silva se reúnen en Barcelona para la I Cumbre España-Brasil, sellando acuerdos en áreas clave como la economía (incluyendo minerales críticos), innovación, ciencia, cultura y cooperación social. El encuentro se desarrolla en paralelo a foros internacionales sobre progresismo y defensa de la democracia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha recibido en Barcelona al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con motivo de la I Cumbre España-Brasil .

El encuentro, que se desarrolla en el Palacio de Pedralbes, con la asistencia de amplias delegaciones ministeriales de ambos países, tiene como objetivo la firma de una serie de acuerdos estructurados en tres grandes ejes: económico, abarcando áreas como la extracción de minerales críticos; innovación, ciencia y cultura; y cooperación en el ámbito social. Paralelamente a la cumbre, se celebra la Global Progressive Mobilization, un foro de debate y paneles entre formaciones progresistas a nivel internacional, en el que también participará Lula junto a otros líderes mundiales. Esta jornada será seguida mañana por la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que congregará a una quincena de jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el líder colombiano, Gustavo Petro, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. En esta reunión se abordarán temas cruciales como la defensa del multilateralismo, la lucha contra la desinformación digital y la desigualdad en sus diversas manifestaciones. La cumbre bilateral entre España y Brasil se presenta como un hito en las relaciones entre ambas naciones, fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas y reforzando el diálogo político en un contexto global complejo. La participación de Lula da Silva subraya la importancia de Brasil como actor relevante en la escena internacional y la voluntad de España de consolidar lazos con potencias emergentes. La agenda prevista refleja una ambición compartida por promover un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, así como por abordar los desafíos que enfrenta la comunidad internacional. La elección de Barcelona como sede de este importante encuentro bilateral pone de manifiesto el papel activo de España en la promoción de la diplomacia multilateral y la cooperación regional e internacional. La cumbre no solo busca sellar acuerdos concretos, sino también sentar las bases para una colaboración a largo plazo, que permita a ambos países afrontar conjuntamente los retos del siglo XXI y proyectar una visión compartida de progreso y bienestar. La presencia de ministros de ambos gobiernos en la delegación evidencia la voluntad de implementar de manera efectiva los acuerdos que se alcancen y de asegurar un seguimiento riguroso de las políticas acordadas. El énfasis en la innovación, la ciencia y la cultura señala una apuesta decidida por el conocimiento como motor de desarrollo y por el intercambio cultural como puente entre sociedades. Por otro lado, la cooperación en áreas sociales refleja un compromiso común con la justicia social y la reducción de las desigualdades, pilares fundamentales para la construcción de sociedades más equitativas y resilientes. La I Cumbre España-Brasil se erige, así, como un espacio para la concertación de políticas y la profundización de una alianza estratégica que beneficiará a ambos países y contribuirá a la estabilidad y el progreso global. La confluencia de este encuentro bilateral con la Global Progressive Mobilization y la posterior Reunión en Defensa de la Democracia consolida a Barcelona como un punto de encuentro para el debate político y la definición de estrategias para el futuro de la gobernanza mundial. Los temas que se tratarán en estos foros paralelos, como el multilateralismo y la lucha contra la desinformación, son de vital importancia para la salud de las democracias y la construcción de un orden internacional más justo y equitativo. La participación de líderes de diferentes continentes y sistemas políticos subraya la universalidad de los valores democráticos y la necesidad de un esfuerzo colectivo para defenderlos frente a las amenazas que acechan. La inclusión de la defensa de la democracia como eje central de la reunión de mañana refuerza la idea de que la cooperación internacional es fundamental para proteger y fortalecer las instituciones democráticas en todo el mundo. La diversidad de temas abordados en la cumbre y los foros asociados demuestra la amplitud de la agenda compartida por España y Brasil, así como la voluntad de ambos países de liderar iniciativas que promuevan un desarrollo global más equilibrado y sostenible. La importancia de los minerales críticos en los acuerdos económicos evidencia la conciencia de la relevancia estratégica de estos recursos en la transición energética y tecnológica, y la necesidad de asegurar cadenas de suministro seguras y responsables. La I Cumbre España-Brasil representa, en definitiva, un paso adelante en la consolidación de una relación bilateral sólida y en la contribución conjunta a la agenda global





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