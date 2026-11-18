El presidente Xi Jinping utiliza la cumbre APEC 2026 en Shenzhen para exhibir el liderazgo tecnológico de China frente a EE.UU., con reuniones clave sobre comercio y seguridad.

El presidente de China, Xi Jinping, ha seleccionado Shenzhen como el escenario central de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2026 para proyectar una narrativa de resiliencia y dominancia tecnológica. Este evento, que tiene lugar en la metrópolis china, sirve como un telón de fondo estratégico para exhibir la capacidad de innovación del país frente a las presiones comerciales y tecnológicas de Estados Unidos. La elección de esta ciudad, que alberga gigantes como Huawei, DJI y BYD, transmite un mensaje claro de confianza en el impulso industrial chino.

Reuniones trilaterales y diplomacia de alto nivel

La agenda oficial de la cumbre incluye momentos diplomáticos de alto nivel que consolidan la posición de Xi Jinping en el escenario global. El líder chino sostendrá conversaciones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y participará en una reunión trilateral histórica junto a Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este encuentro marca la primera ocasión en que los líderes de estas tres potencias nucleares se reúnen directamente en este formato, lo que eleva la relevancia geopolítica del evento más allá del ámbito económico regional.

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La presencia de líderes de las 21 economías miembros de APEC, que incluyen a países del sudeste asiático, México, Canadá, Australia y Japón, subraya la importancia del diálogo multilateral. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya llegó al aeropuerto internacional Bao'an de Shenzhen el 16 de noviembre de 2026, lo que indica la alta participación de los jefes de estado en estas negociaciones cruciales.

Shenzhen como símbolo de innovación y soberanía tecnológica

Shenzhen, con sus 18 millones de habitantes, ha transformado su identidad de ser conocida como la capital de las imitaciones y productos electrónicos baratos en un hub global de innovación avanzada. La ciudad es sede de empresas como BYD, que ha superado a Tesla en ventas de vehículos eléctricos, y Huawei, el gigante del hardware que ha prosperado pese a las prohibiciones y listas negras impuestas por Estados Unidos. Este ecosistema tecnológico demuestra una resistencia significativa ante la presión externa.

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Los visitantes y funcionarios que recorren las calles de Shenzhen durante la cumbre encuentran un paisaje urbano dominado por vehículos eléctricos nacionales, taxis autónomos y robots humanoides que preparan café en el centro de prensa. En algunas zonas, drones entregan pedidos de comida, una imagen de alta tecnología que contrasta marcadamente con las noticias sobre interrupciones tecnológicas y el uso de disquetes por parte de la autoridad de aviación de EE.UU. Esta escenografía refuerza la narrativa de Beijing sobre su liderazgo en la era digital.

El impacto de las restricciones comerciales y la respuesta china

La rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China se intensifica en paralelo a la cumbre, especialmente tras el escándalo relacionado con el fabricante de chips de inteligencia artificial, Nvidia. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció una nueva norma para cerrar lagunas legales que permitían el acceso de empresas chinas a chips avanzados en el extranjero. Esta medida, calificada por Beijing como un abuso injustificable y una supresión, busca limitar el acceso a la tecnología de punta.

El superávit comercial de China ya registró un récord de US$ 1 billón en lo que va del año, impulsado por exportaciones de artículos tecnológicos producidos en la región. Esta fortaleza económica proporciona a Xi Jinping un fundamento sólido para contrarrestar los esfuerzos de Washington por restringir el acceso a tecnologías clave. La cumbre APEC se convierte así en un foro donde se discuten no solo el comercio, sino también la resiliencia de las cadenas de suministro y la seguridad energética en un contexto de incertidumbre económica.

Impacto real en los mercados y próximos pasos globales

Las discusiones en Shenzhen centradas en el comercio, la inteligencia artificial y el comercio digital tienen implicaciones directas para los mercados globales y la estabilidad económica. La capacidad de China para mantener el crecimiento industrial a pesar de las sanciones demuestra una adaptación estratégica que puede alterar la competencia tecnológica a largo plazo. Los líderes de APEC enfrentan la tarea de equilibrar la cooperación regional con las tensiones geopolíticas, especialmente considerando la reciente escalada en las exportaciones de semiconductores.

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El evento en Shenzhen también resalta la divergencia en el desarrollo tecnológico entre las dos mayores economías del mundo. Mientras China avanza hacia una automatización generalizada en su infraestructura urbana, Estados Unidos enfrenta desafíos internos en su modernización tecnológica. Esta dinámica establece el tono para futuras negociaciones comerciales y de seguridad, donde la innovación y el acceso a recursos tecnológicos serán factores determinantes. La cumbre marca un punto de inflexión en cómo las naciones del Pacífico enfrentan la interdependencia económica en un entorno de creciente fragmentación tecnológica.