Cultura y representación: el miedo a lo liminal, la ausencia de mujeres mayores y el caso Julio Iglesias

Resumen cultural que aborda la falta de representación femenina en personajes mayores de 50 años, el concepto de espacios liminales como fuente de inquietud y la actualidad judicial en torno a Julio Iglesias y su acceso a una denuncia archivada.

Cada viernes por la mañana, la sección de Cultura de elDiario.es resume la actualidad cultural de la semana y recomienda planes que van desde los estrenos de cine a las exposiciones, los libros, los cómics o las nuevas canciones.

Esta semana, la conversación gira en torno a la representación de la mujer mayor de 50 años en los medios, el miedo a los espacios liminales y la actualidad judicial relacionada con Julio Iglesias. El observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales confirma que, aunque en los personajes jóvenes hay más mujeres que hombres, a partir de los 50 años la balanza se invierte: solo hay 75 mujeres protagonistas por cada 132 hombres.

Esta falta de representación genera una pregunta personal: ¿te reconoces en los personajes de la pantalla? La reflexión se entrelaza con el concepto de lo 'liminal' -esos lugares o situaciones que rompen la lógica elemental y provocan inquietud- y con la idea de que el miedo quizás no es universal, sino particular por edades.

El valle inquietante aparece también en la cultura: la obra de Eugenio Merino, que revoca la voz de Federico García Lorca desde la fosa, y el debate sobre la exposición que tendrá lugar en el Centro Cultural Federico García Lorca, ponen en jaque la idea de una sociedad curada de sus traumas. Y saltando a la actualidad, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la petición de Julio Iglesias para acceder a las diligencias preliminares de la denuncia que archivó la Fiscalía, pese a la falta de jurisdicción.

Aunque la denuncia fue archivada rápidamente, el cantante alega indefensión y busca revisar toda la documentación. Desde elDiario.es se insiste en que la investigación periodística sobre los testimonios de las mujeres (Rebeca y Laura, nombres ficticios) es sólida, sin contradicciones, y que pensar en una denuncia falsa es minusvalorar la gravedad del paso que dan las víctimas.

Todo vuelve a lo liminal: un espacio judicial que no es tal, una denuncia que no prosigue pero sigue generando efectos, y la pregunta de a quién vemos al otro lado de la pantalla, ya sea en el cine, en el arte o en las noticias





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