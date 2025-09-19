Cuelgamuros: Un Monumento a la Discordia entre Silencio, Símbolos y la Historia Oculta del Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos, conocido antiguamente como Cuelgamuros, es un monumento que evoca la memoria del franquismo. La visita revela la falta de contexto histórico y la compleja simbología que esconde un mensaje político y militarista. El artículo analiza la arquitectura, los símbolos y las tensiones entre el discurso oficial y la realidad histórica.

Para llegar a Cuelgamuros , antiguamente conocido como Valle de los Caídos, el camino es directo: seguir la A6 hacia A Coruña y luego tomar la carretera a la izquierda. Varias señales guían el trayecto, aunque algunas han sido alteradas, borrando la referencia a Cuelgamuros y dejando solo 'Valle de'. Sin embargo, al llegar, la verdadera dificultad reside en comprender el significado profundo del lugar.

Este monumento es la máxima expresión del nacionalcatolicismo que sustentó la dictadura franquista durante cuatro décadas, construido por mano de obra republicana forzada y que alberga una vasta colección de esculturas que incluyen arcángeles con espadas, vírgenes, escenas apocalípticas e incluso un tanque. El antropólogo del CSIC, Francisco Ferrándiz, describe el lugar como una 'guerra teñida de religión', guiando a un grupo de visitantes en una visita organizada por el Festival de las Ideas. A pesar de su evidente significado, el monumento carece de explicaciones claras sobre su historia política. La única mención al dictador se encuentra en una inscripción que celebra la inauguración, pero nada más. Este vacío informativo contrasta con la compleja simbología que permea cada rincón del lugar, un reflejo del régimen que lo mandó construir. La fecha de inauguración, el 1 de abril de 1959, coincidió con el vigésimo aniversario de la victoria franquista, y su construcción se ordenó también un 1 de abril, en 1940, con el propósito de homenajear a los 'héroes y mártires de la Cruzada'.\El ambiente en Cuelgamuros es de un silencioso asombro, con turistas de diversas nacionalidades que acuden atraídos por su imponente presencia. Un grupo de franceses fotografía la entrada, mientras una guía explica su estilo arquitectónico. Turistas colombianos y jóvenes españoles comparten impresiones, aunque la falta de información sobre la historia política del edificio deja a muchos desorientados. Ferrándiz, asesor técnico del jurado encargado de la resignificación del monumento, señala la urgente necesidad de instalar paneles explicativos que contextualicen la iconografía religiosa y revelen el carácter militarista asociado a la victoria franquista. Los pocos carteles existentes se limitan a describir la iconografía religiosa sin profundizar en su trasfondo político. Las ocho esculturas que flanquean la basílica representan a las Fuerzas Armadas y las milicias, incluyendo símbolos como el yugo y las flechas. Los arcángeles con espadas y las escenas de las cruzadas en el coro refuerzan el mensaje bélico-religioso. La cúpula, construida con cinco millones de estelas, simboliza el Juicio Final. En uno de sus lados, un carro de combate y banderas, incluyendo la de España, la falangista y la de la Cruz de Borgoña, se elevan hacia Dios, representando la unión de los caídos por Dios y por España con el santoral cristiano. \Esta simbología choca frontalmente con el relato tardofranquista y el de la Transición, que presentaba a Cuelgamuros como un monumento a la reconciliación. Un hombre ecuatoriano, visitante del lugar, repite el discurso de que Franco construyó el monumento como un acto de reconciliación, incluso trayendo cadáveres de ambos bandos. Esta idea se refuerza con un cartel que proclama que el monumento busca la paz entre todos los españoles. La complejidad histórica y la falta de contexto actual dificultan la comprensión del verdadero significado del lugar, un monumento que es mucho más que una simple construcción y un reflejo de una época oscura de la historia española. La falta de una adecuada explicación en el lugar, genera una percepción distorsionada del simbolismo franquista y su significado, permitiendo que el relato oficialista persista entre algunos visitantes, que desconocen la verdadera historia que se esconde tras los muros del valle de los Caídos. La necesaria resignificación del monumento debe pasar por desentrañar la historia, mostrando el carácter político y militarista, y desarticular el discurso oficial sobre la reconciliación para comprender el contexto real de la edificación. Es necesario cuestionar la narrativa oficialista para ofrecer una comprensión profunda y completa del lugar a los visitantes





