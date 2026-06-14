Cuca Gamarra denuncia al sanchismo como el mayor caso de corrupción de la democracia española

La vicesecretaria del PP acusa al gobierno de Pedro Sánchez de colonizar instituciones clave y defiende la necesidad de una profunda regeneración institucional y elecciones transparentes.

Cuca Gamarra , vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha calificado al "sanchismo" como el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española.

En una entrevista concedida a El Español, la política acusó al gobierno de Pedro Sánchez de haber colonizado las instituciones más relevantes del Estado, entre ellas la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y la SEPI, con el objetivo de crear una estructura de protección propia. Según Gamarra, el PSOE ha sido "devorado" por el sanchismo y hoy no existe más que una maquinaria dedicada a amparar al presidente, una situación que, según la dirigente, exige una profunda regeneración institucional y la restitución de la palabra a los ciudadanos mediante elecciones libres y transparentes.

Durante la conversación, Gamarra recordó que la actual legislatura se ha visto marcada por escándalos de corrupción que han sacudido la confianza en las instituciones. Citó la reciente sentencia contra Ábalos y su asesor Koldo, quienes fueron designados por Sánchez para controlar el partido y que ahora enfrentan penas de prisión. Para la líder del PP, estos procesos judiciales no son meras excepciones, sino evidencia de un sistema corrupto y sistémico bajo el mando del sanchismo.

"No se trata de un 'malo' aislado, sino de un movimiento político que ha ocupado el poder para enriquecerse y ha colonizado todas las instituciones", afirmó, subrayando que la corrupción se manifiesta no solo en la esfera económica, sino también en lo moral e institucional. Gamarra denunció, además, casos concretos de irregularidades en la gestión pública, como la trama de Leire Díez y Vicente Fernández en la SEPI, que habría generado al menos 133 millones de euros en adjudicaciones irregulares, y alertó de que se contabilizan miles de millones de euros en supuestos desvíos.

En su visión, la compra del apoyo de Bildu a cambio de concesiones al entramado terrorista representa el ejemplo más grave de corrupción, al intercambiar presos por presupuestos. La política del PP, según Gamarra, se centra en una verdadera regeneración que recuperará los valores éticos y el respeto a la palabra, pilares que, a su juicio, han sido abandonados por la administración de Sánchez.

Concluyó llamando a la ciudadanía a exigir un gobierno limpio y decente, y a los partidos a cumplir su papel esencial en la democracia, puesto que, según ella, el PSOE ha dejado de existir como fuerza política viable





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