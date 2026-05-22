Cubanos en protesta en apoyo de Raúl Castro

Miles de cubanos salieron a las calles de La Habana este viernes para apoyar a Raúl Castro, quien fue acusado en Estados Unidos por un tribunal. La manifestación se realizó frente a la Embajada de EE.UU. en La Habana.

CNN Español — Miles de cubanos salieron a las calles de La Habana este viernes desde tempranas horas de la mañana para participar de una marcha progresista contra la acusación en Estados Unidos al exlíder de Cuba Raúl Castro .

Los manifestantes, convocados por el Gobierno de Cuba, se congregaron en la Tribuna Antiimperialista "José Martí", ubicada frente a la Embajada de EE. UU. en La Habana, y protestaron con el lema "Raúl es Raúl". La Embajada de EE. UU. en La Habana alertó el jueves que la manifestación estaba planeada para llevarse a cabo "en la plaza frente" a su sede.

"Es posible que haya una mayor presencia policial, desvíos de tráfico e interrupciones en los desplazamientos. Esto podría afectar el acceso a la embajada desde la noche del jueves 21 de mayo de 2026", indicó la embajada en X. cubanos participan en una manifestación en apoyo del expresidente de Cuba Raúl Castro, de 94 años, quien fue acusado por un tribunal estadounidense, frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana el 22 de mayo de 2026.

Entre los trabajadores del Estado y altos cargos que estuvieron presentes en la protesta, destacó la asistencia de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, quien fue uno de los primeros en rechazar la acusación contra Raúl Castro, hermano del fallecido líder cubano Fidel Castro, de 94 años. "Por #Cuba y por #Raúl, estamos en la Tribuna Antiimperialista. #RaúlEsRaúl", escribió Díaz-Canel en un mensaje en X, acompañado de un video que muestra su asistencia a la manifestación.

Raúl Castro no estuvo presente en la manifestación, pero dos de sus hijos, Alejandro y Mariela Castro Espín, acudieron a la protesta...





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