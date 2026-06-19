El gobierno cubano ha aprobado 176 medidas que permiten la creación de bancos privados y la inversión privada en empresas estatales, además de eliminar el control estatal sobre los salarios y los subsidios universales. Esta transformación, impulsada por el presidente Miguel Díaz-Canel, busca enfrentar una crisis aguda y acercarse a un modelo económicamente más liberal, aunque manteniendo la identidad comunista y la responsabilidad social del Estado.

Cuba está a punto de experimentar un cambio significativo, considerado el mayor desde la Revolución Comunista. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha aprobado la entrada de banca privada y empresas, marcando una transformación hacia un modelo más capitalista.

Esta apertura económica es la más grande desde 1961 y busca enfrentar la crisis actual del país. Se han aprobado 176 medidas que permitirán la creación de bancos privados y la inversión privada en empresas que antes eran del Estado.

Además, el gobierno dejará de fijar los sueldos y de proporcionar subsidios universales, tratando de incentivar la productividad y el crecimiento económico. A pesar de estas reformas, Cuba mantiene su identidad comunista, respondiendo a la presión de las políticas de Trump sin abandonar la responsabilidad social del Estado. Cuba se prepara para el que algunos ya califican como su mayor cambio desde la Revolución Comunista.

El Gobierno deSe trata de la mayor apertura al mundo desde 1961, cuando Fidel Castro convirtió a Cuba en un país communista. Hemos acordado asumir la siempre, ha declarado Díaz-Canel en la Asamblea Nacional, donde se han aprobado 176 medidas drásticas, que permitirán cosas tan insólitas en el país como la creación de bancos privados.en empresas que hasta el momento han sido exclusivamente propiedad del Estado.

También habrá una mayor apertura al capital privado nacional.no fijará los sueldos de los trabajadores . En definitiva, buscará acercarse al liberalismo económico para incentivar la productividad, la inversión y el crecimiento económico en un momento de crisis aguda en el país. El primer deber del Partido Comunista no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que hay que cambiar, ha sostenido el presidente cubano, que ha asegurado queestas transformacione





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