Cuba anuncia reforms estructurales para liberalizar su economía en el marco del Programa Económico y Social 2026

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel presentó un paquete de medidas que incluyen apertura al sector privado, participación de empresas públicas en el mercado cambiario y reducción burocrática, con el objetivo de flexibilizar la economía y responder a la crisis y las sanciones internacionales.

El gobierno de Cuba ha anunciado un paquete de reformas estructurales dirigidas a liberalizar la economía de la isla. Estas reformas se basan en modelos de economía de mercado y forman parte del Programa Económico y Social para el 2026.

El proyecto incluye una mayor apertura al sector privado, la participación de empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones de ciudadanos cubanos en el exterior y una reducción burocrática para estimular la producción nacional. El objetivo principal es flexibilizar el sistema económico actual, que históricamente ha estado centralizado y sujeto a fuertes controles estatales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, enfatizó que cada oportunidad en medio de una crisis debe aprovecharse como momento de despegue y crecimiento, y que se han establecido prioridades para enfrentar la compleja situación económica. Una vez aprobadas, se iniciará un proceso informativo y explicativo dirigido a toda la población. El mandatario explicó que las medidas buscan resolver contradicciones entre la planificación central y los incentivos, con el fin de dinamizar la economía.

Este anuncio se produce en un contexto de intensa presión económica sobre Cuba, agravada por sanciones internacionales, especialmente desde comienzos de año, las cuales el presidente calificó como un castigo colectivo. Las reformas representan un intento por adaptar el modelo económico a las nuevas realidades y a los desafíos externos, promoviendo mayor autonomía y participación privada dentro del marco socialista





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