Cuba anuncia amplias reformas económicas con apertura a empresas privadas y nuevos actores en turismo

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha presentado un inesperado paquete de reformas que amplía las actividades permitidas al sector privado, incluyendo la entrada en el turismo, en plena crisis económica y presión de EE.UU.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , ha anunciado un paquete sorpresa de reformas económicas que ampliará las actividades permitidas a empresas privadas en la isla, incluyendo la entrada de nuevos actores en el sector turístico.

Estas medidas se producen en medio de una grave crisis económica y el aumento de las presiones de Estados Unidos. Díaz-Canel ha explicado que los cambios responden a las exigencias de los tiempos actuales y ha subrayado que el país no está detenido, sino que enfrenta la situación con inteligencia, aunque no todo puede decirse claramente porque el enemigo está acechando. Ha hecho un llamado a la unidad como respuesta.

La administración de Estados Unidos ha endurecido su política hacia Cuba con nuevas restricciones diplomáticas y económicas, como la amenaza de aranceles a cualquier país que venda combustible a la isla, y Venezuela dejó de enviar crudo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU. en enero.

Entre las reformas anunciadas destaca la apertura de más sectores de la economía a actores no estatales, limitando las actividades prohibidas para que el ámbito de negocio sea lo más amplio posible. También se ha mencionado la entrada de nuevos actores en el turismo, sector que fue motor de la economía y ahora está muy afectado por la crisis, tras la suspensión de operaciones de varias cadenas hoteleras internacionales.

Además, se busca modificar el papel de las empresas importadoras-exportadoras estatales, que median obligatoriamente en todo comercio exterior, para hacer el sector más dinámico. Estas reformas buscan dar mayor espacio a la iniciativa privada en un contexto de escasez, inflación y dificultades para acceder a divisas, con el objetivo de reactivar la economía y enfrentar el aislamiento internacional.

El paquete de medidas representa un giro significativo en la política económica de la isla, aunque su implementación dependerá de las condiciones internas y la presión externa





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